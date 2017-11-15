Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км



Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Новейший российский артиллерийский снаряд более чем в два раза повысит дальность стрельбы отечественных самоходных и буксируемых орудий.

К моменту принятия на вооружение он не только значительно превзойдет боеприпасы, применяемые в настоящее время, но и по своим характеристикам будет на уровне самых лучших зарубежных перспективных разработок. Ожидается, что изделие появится в двух вариантах, один из которых будет иметь калибр 152 мм. По мнению военных экспертов, это позволит использовать его как на перспективных гаубицах 2С35 "Коалиция-СВ", так и на уже применяемых в настоящее время самоходках "Мста-С" и буксируемых орудиях "Мста-Б".

По некоторым данным, также планируется создание версии снаряда калибром 203 мм для самоходных пушек "Пион" и "Малка".

Рекордная дальность стрельбы - 70 и более километров - достигается за счет дополнения конструкции боеприпаса прямоточным ракетным двигателем донного или головного расположения. Двигатель включается через некоторое время после выстрела, в момент, когда выпущенный снаряд уже стабилизирован вращением, и повышает его скорость на траектории.

Военные эксперты делают предположения, что для повышения характеристик точности эти боеприпасы будут оборудованы специальными модулями спутникового наведения.

Данная перспективная разработка демонстрировалась во время военно-технического форума "Армия-2017" на стенде Балтийского Государственного Технического Университета "Военмех" имени Д. Ф. Устинова.

Алексей Моисеев