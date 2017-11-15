Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
|
|
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
Новейший российский артиллерийский снаряд более чем в два раза повысит дальность стрельбы отечественных самоходных и буксируемых орудий.
К моменту принятия на вооружение он не только значительно превзойдет боеприпасы, применяемые в настоящее время, но и по своим характеристикам будет на уровне самых лучших зарубежных перспективных разработок. Ожидается, что изделие появится в двух вариантах, один из которых будет иметь калибр 152 мм. По мнению военных экспертов, это позволит использовать его как на перспективных гаубицах 2С35 "Коалиция-СВ", так и на уже применяемых в настоящее время самоходках "Мста-С" и буксируемых орудиях "Мста-Б".
По некоторым данным, также планируется создание версии снаряда калибром 203 мм для самоходных пушек "Пион" и "Малка".
Рекордная дальность стрельбы - 70 и более километров - достигается за счет дополнения конструкции боеприпаса прямоточным ракетным двигателем донного или головного расположения. Двигатель включается через некоторое время после выстрела, в момент, когда выпущенный снаряд уже стабилизирован вращением, и повышает его скорость на траектории.
Военные эксперты делают предположения, что для повышения характеристик точности эти боеприпасы будут оборудованы специальными модулями спутникового наведения.
Данная перспективная разработка демонстрировалась во время военно-технического форума "Армия-2017" на стенде Балтийского Государственного Технического Университета "Военмех" имени Д. Ф. Устинова.
Алексей Моисеев
|
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.09.2017 Боги войны. Самые грозные артиллерийские системы Российской армии
22.08.2017 Боевые возможности современного артиллерийского и ракетного вооружения продемонстрируют на форуме "Армия-2017"
13.06.2017 Михаил Матвиевский: "Неукротимая мощь огня"
22.02.2017 "Ратники" идут
17.11.2016 Бронетехника станет умной
06.09.2016 "Армата" постреляет для высоких гостей
30.12.2015 Уралвагонзавод подтвердил свое лидерство
28.12.2015 10 главных событий 2015 года
|
Восход
13304
|
№1
15.11.2017 05:55
Цитата, q
По некоторым данным, также планируется создание версии снаряда калибром 203 мм для самоходных пушек "Пион" и "Малка".Для пиона необходим снаряд, несущий в себе беспилотник-снаряд, наподобие польского
Чтобы в течение одной-двух минут в любой интересующей точке в радиусе нескольких десятков километров от батареи можно было вскрыть обстановку, высветить цели, а на остатках топлива/заряда взорвать какую нибудь командно-штабную машину, аппаратную радиостанции, РЛС, ПУ ЗРК/ОТР или на худой конец танк (попаданием в крышу).
Но потребуется ретранслятор, возможно на базе другого более крупного БПЛА.
|
0Сообщить модератору
|
MaoDz
1089
|
№2
15.11.2017 12:27
Восход,
а для чего все эти усложнения для арты? Просто БПЛА подстветил и пошли накрывать сразу цели. Так же проще, минус 1 лишний выстрел и демаскировка
|
0Сообщить модератору
|
ID: 1949
1723
|
№3
15.11.2017 12:48
Откуда возьмётся БПЛА в нужном месте? Запуск БПЛА из снаряда/ракеты - это оперативная доставка БПЛА в район обстрела. Это можно сделать не с основной батареи.
Как пример.
Цитата, q
В России разработали беспилотник, вылетающий из головной части ракеты для системы залпового огня «Смерч». В основе технологии, которая обсуждалась больше 10 лет назад, лежит идея создать аппарат для корректировки огня РСЗО, который мог бы быть быстро и с минимальным риском быть сбитым доставлен в район нанесения удара, объяснил «Газете.Ru» эксперт.А это реальность.
Цитата, q
Как уточняет агентство, разработка пока ориентирована на экспорт, поскольку в России, по словам директора предприятия, уже определены «структуры, которые обеспечивают применение беспилотников в интересах армии»https://www.gazeta.ru/army/2017/02/28/10549073.shtml#page1
|
+2Сообщить модератору
|
MaoDz
1089
|
№4
15.11.2017 13:00
Цитата, q
Откуда возьмётся БПЛА в нужном месте?Ну если вы ведете боевые действия, логично же что обстановка постоянно отслеживается?
А по вашему получается едем едем, и тут бац - воевать надо, стреляем БПЛА и смотрим что там. Так что ли? БПЛА можно размещать на машинах сопровождения и развед машинах и они постоянно отслеживают ситуацию. Или как-то по-другому?
|
0Сообщить модератору
|
ID: 1949
1723
|
№5
15.11.2017 13:05
Вы себе противоречите. Сами боитесь демаскировать батарею. Т.е. замаскированная батарея возникает "внезапно" и необходимо оперативно доставить к ней средства наведения в реальном времени.
Мы говорим о дальнобойных системах, которые не концентрируются на "поле" боя, а могут обнаружиться на расстояниях свыше 50 км.
|
0Сообщить модератору
|
MaoDz
1089
|
№6
15.11.2017 13:08
А в чем противоречие? По вашей версии мы не видим противника до тех пор, пока не "стрельнули" в него БПЛА. По моей мы его видим всегда и открываем огонь по возможности/необходимости
|
0Сообщить модератору
|
ID: 1949
1723
|
№7
15.11.2017 13:10
Я дополнил комментарий. Дальнобойные системы находятся в неожиданном месте на большом расстоянии, а значит площадь мониторинга велика.
|
0Сообщить модератору
|
4KOt
285
|
№8
15.11.2017 13:14
Цитата, MaoDz сообщ. №2
Восход,как минимум, беспилотник-снаряд должен быть дешевле полноценного беспилотника
плюс, если планируется обстрел первый выстрел-разведчик это нормально
хранить и переводить небольшое тоже проще
быстрая доставка беспилотника на 10-30 км за счет разгона-выстрела
а на моторчике долго лететь будет и может и не долететь если взводно-тактического уровня
|
0Сообщить модератору
|
MaoDz
1089
|
№9
15.11.2017 13:29
Цитата, q
как минимум, беспилотник-снаряд должен быть дешевле полноценного беспилотникаС учетом перегрузок при выстреле, вот это и смущает. Будет ли он дешевле. Нет, в целом идея то не плохая, как дополнение и уточнение целей, но вот как реализовать чтобы выгодно было?
|
0Сообщить модератору
|
4KOt
285
|
№10
15.11.2017 13:40
Цитата, MaoDz сообщ. №9
как минимум, беспилотник-снаряд должен быть дешевле полноценного беспилотникаДля этого люди и работают над темой
|
0Сообщить модератору
|
Восход
13304
|
№11
15.11.2017 14:40
Цитата, MaoDz сообщ. №2
а для чего все эти усложнения для арты? Просто БПЛА подстветил и пошли накрывать сразу цели. Так же проще, минус 1 лишний выстрел и демаскировкаВо-первых сама идея не нова. Беспилотник например, может запускаться реактивной артиллерией калибра 300мм. Для этого существует реактивный снаряд 3М534
Который доставляет в заданный район БПЛА
Сейчас речь о том, чтобы реализовать подобную схему ни в реактивном снаряде, а в ствольном (активном/активно-реактивном с донным газогенератором) + увеличить время барражирование по меньшей мере вдвое (с 20 минут до 40) и реализовать возможность поражения легкобронированных целей (все равно его назад уже не вернуть, так хоть использовать на полную катушку).
Цитата, MaoDz сообщ. №4
Ну если вы ведете боевые действия, логично же что обстановка постоянно отслеживается?Беспилотник типа Орлан-10 будет лететь на 50км по меньшей мере полчаса. За это время рак на горе свистнет, обстановка 20 раз может поменяться. Кроме того не забывайте, что его могут сбить.
Снаряд сбить практически невозможно, как собственно и сам БПЛА подобного размера является чрезвычайно сложной целью.
Цитата, 4KOt сообщ. №8
как минимум, беспилотник-снаряд должен быть дешевле полноценного беспилотникаТактика может быть разная, в зависимости от противника и его возможностей. Вплоть до того, что можно каждые 40 минут выстреливать по одному такому снаряду, чтобы противник боялся голову высунуть. Ибо как только он ее будет поднимать, то по ней прилетит не только этот бпла-смертник, но и два десятка обычных ОФС крупного калибра.
|
0Сообщить модератору