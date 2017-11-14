Смертоносные птицы. Почему "гибридам" стоит бояться украинских вертолетов



Вертолет Ми-24П (бортовой номер "15 желтый") армейской авиации Украины с нанесенными белыми полосами "быстрой идентификации". Десна, 02.04.2014.

Источник: МО Украины Вертолет Ми-24П (бортовой номер "15 желтый") армейской авиации Украины с нанесенными белыми полосами "быстрой идентификации". Десна, 02.04.2014.Источник: МО Украины

АТО в очередной раз показала необходимость наличия в составе Воздушных сил Украины серьезного ударного компонента в виде большого количества боевых вертолетов. Однако с этим как весной 2014-го, так и сейчас большие проблемы.

Хотя стране достался большой парк вертолетов Ми-24 (по некоторым данным, до 350 "бортов"), однако бездумный экспорт конца 1990-х - начала нулевых, а также отсутствие программы по продлению летного ресурса и модернизации машин привели к тому, что в строю, по самым оптимистичным подсчетам, находилось около 70 машин. В ходе боев на Донбассе было потеряно четыре машины (еще одна в катастрофе в 2015 г.).

Программа модернизации вертолетного парка, принятая в 2015 г., привела к тому, что из "загашника" извлекли уже отработанный вариант модернизации. Речь идет о так называемом Ми-24ПУ-1, который формально был принят на вооружение в 2012 г.

Основным отличием этой машины стала установка новых двигателей производства запорожского ОАО "Мотор-Сич", что позволило увеличить дальность полета, улучшить летно-технические характеристики вертолета, в частности маневренность и скороподъемность.

Существенно была изменена авиаоника: были установлена новая система сбора и регистрации полетной информации БУР-4-1-07, ультракоротковолновая радиостанция КY-196В, аварийный радиомаяк ЕВС-406АFНМ, а также радиолокационный ответчик GТХ-327 с датчиком высоты АК-350. Не так существенно, но изменилась система управления вооружения - так, впервые на украинских вертолетах появилась лазерная система формирования прицельной марки ФПМ-01КВ, был модернизирован стрелковый прицел АСП-17ВПМ-У.

Впервые в истории украинской авиации боевые вертолеты получили возможность летать и применять вооружение в ночных условиях. Для этого была установлена спутниковая навигационная система GPS МАР-695, а в состав индивидуального снаряжения экипажа включены защитные авиационные шлемы ТНL-5NV с очками ночного видения РNL-3 польского производства. Для обеспечения возможности применения очков ночного видения на борту выполнена адаптация внутреннего и внешнего оборудования светотехники вертолета. Кроме того, за счет установки новых средств бортовой защиты (станции оптико-электронного подавления "АДРОС" и устройства выброса помех "АДРОС" КУВ 26-50) была в значительной мере увеличена выживаемость экипажа в условиях применения противником ПЗРК.

Но этот вариант отличается существенным недостатком - в списке штатного вооружения Ми-24ПУ-1 так и не появились ПТУРы и управляемое вооружение. При этом существует и вариант Ми-24ПУ-2 (правда, в единственном экземпляре на заводе "Авиакон"), который уже приспособлен для применения ПТУР "Барьер-В" украинского производства и оснащен более современным французским оборудованием. Однако из-за проблем с поставками западной авионики и достаточно большой стоимости пока вертолетов этой модификации на вооружении нет.

Зато все отправляемые на капитальный ремонт Ми-24П сейчас модернизируются по этому варианту. Причем даже такой бюджетный вариант позволил серьезно усилить возможности наших вертолетчиков, что было продемонстрировано во время масштабных ночных учений 93-й мехбригады на полигоне Широкий Лан в ночь "на Хеллоуин": наступательные действия армейцев с воздуха поддерживали вертолетчики одной из бригад.

Вторым направлением для увеличения качества и количества боевых вертолетов в наличии является принятие на вооружение боевого варианта транспортно-боевого вертолета Ми-8 - Ми-8МСБ-В. Кроме основных функций в виде транспортировки грузов и личного состава вертолет получил возможность уничтожать бронированную технику, огневые точки и живую силу противника. С двух пилонов запорожского производства возможно применение как ракетного неуправляемого вооружения (ракеты типа С-8 и С-13), бомбардировочного вооружения (управляемых и неуправляемых авиабомб массой 100, 250 и 500 кг), контейнеров со стрелково-пушечным вооружением (двухствольная пушка ГШ-23Л, гранатомет АГ-17А, пулеметы ГШГ-7,62 и ЯкБ-12,7). И самое главное - экипаж наконец-то получил возможность применения управляемого ракетного вооружения в виде ПТУР РК-2В "Барьер-В". По некоторым данным, несколько вертолетов уже модернизировано по этому варианту.

Интересным является также вариант вооружения, сведения о котором попали в открытую печать буквально на днях. Судя по единственной фотографии, отрабатывается также вариант вооружения Ми-8МСБ-В ракетами класса "воздух-воздух" типа Р-73.

Интересно, что, по всей видимости, вернулись к работам еще советских времен, когда во второй половине 1980-х годов часть Ми-24 советской армейской авиации были вооружены ракетами "воздух-воздух" Р-60 (при этом отрабатывался вариант и с Р-73, однако распад Союза помешал этим работам). Пуск ракеты выполнял летчик, прицеливаясь с помощью АПС-17В и доворачивая машину до момента захвата цели инфракрасной головкой ракеты (которая имеет возможность самонаведения).

При этом остается открытым вопрос, каким образом решена проблема (и решена ли вообще) с скоростным режимом - для пуска ракеты Р-73 нужна минимальная скорость несколько больше, чем у Ми-8.

В случае если нашим инженерам удалось решить эту проблему, то "вертолетные ракетоносцы" будут грозным оружием. Ведь Р-73 - эта одна из первых в мире всеракурсных ракет малой дальности, способная поражать цели на дальности до 30 км не только на догонных, но и на встречно-пересекающихся курсах. Причем ракета атакует цель при любом ее начальном положении, позволяет перехватывать цели, летящие в широких диапазонах высот и скоростей. Интересно, что для повышения вероятности поражения целей на пересекающихся курсах в головке самонаведения производится смещение точки наведения с сопла на фюзеляж цели.

Существует в проекте и вооруженный вариант легкого вертолета Ми-2МСБ, который ныне активно проходит государственные испытания. Так, недавно были продемонстрированы кадры пуском с его борта 122-мм неуправляемых ракет С-13. Однако это вряд ли стоит рассматривать как полноценный боевой вертолет - скорей это учебный вертолет для отработки курсантами-вертолетчиками основ боевого применения (для экономии ресурса Ми-24 и Ми-8).

Таким образом, есть серьезные основания говорить, что боевая составляющая украинской вертолетной авиации постепенно увеличивает эффективность и при наличии финансирования парк боевых Ми-8/24 может еще послужить с добрый десяток лет - пока не будут найдены средства для приобретения авиатехники западного образца.

Михаил Жирохов