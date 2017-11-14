Программа создания японского истребителя Ф-3 заморожена



Технологический демонстратор ATD-X (Advanced Technology Demonstrator-X)(Япония). Источник: Jane's Defence Weekly . Технологический демонстратор ATD-X (Advanced Technology Demonstrator-X)(Япония). Источник: Jane's Defence Weekly .

Агентство Reuters сообщает о решении японского правительства по заморозке программы создания перспективного истребителя Ф-3 из-за финансовых проблем и острой необходимости скорейшего оснащения Сил Самообороны средствами противодействия "северокорейской и китайской угрозам". Для разработки и развертывания производства новых японских истребителей (F-3) потребуются, по некоторым оценкам, более 40 млрд долларов. При этом решение о производстве для включения проекта в пятилетний оборонный план, реализация которого начнется с апреля 2019 года, должно быть принято не позже первого полугодия 2018 года.

Решение же относительно F-3, отметили источники, будет принято, скорее всего, только после 2018 года.

Издание отмечает, что Япония может и не позволить себе траты в 40 млрд долларов на этот проект с учетом покупки американского вооружения, в том числе самолетов F-35, ракет Raytheon и т.д. Также рассматривается вопрос приобретения перехватчиков ракет для противодействия северокорейской угрозе.

Однако силы обороны Японии хотят, чтобы истребители F-3 противостояли растущей китайской силе в небе над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайского моря. Кроме того, создание самолета должно укрепить оборонную промышленность Японии благодаря предоставлению Mitsubishi Heavy Industries и ее поставщикам первой истребительной программы спустя два десятилетия, когда был произведен собственный истребитель F-2.

Разработка нового самолета в компании Mitsubishi уже началась, но пока это "летающая коробка" без всех систем, сказал другой источник.

Mitsubishi в апреле 2016 года уже продемонстрировала свой самолет пятого поколения проекта X-2. Таким образом Япония стала четвертой страной после России, США и Китая, которая начала испытания истребителя пятого поколения собственного производства.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил Японии купить вооружение для перехвата северокорейских ракет. Премьер Японии Синдзо Абэ подтвердил намерение Токио покупать у США вооружение.