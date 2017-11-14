Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Роскосмосе заявили о разработке кислородно-метанового ракетного двигателя

15.11.2017 Военное обозрение 453 0
0
Понравилась новость?
 +5
Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Воронежское "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА, входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш, РОСКОСМОС) завершило разработку технического предложения и эскизного проекта на опытный образец кислородно-метанового ракетного двигателя тягой 85 тонн. Также предприятие начало работы по подготовке опытного производства для изготовления узлов и агрегатов нового двигателя. сообщается на сайте "Роскосмоса"

Разработка ведется в целях создания и отработки технологии использования метана в качестве компонента топлива в перспективных жидкостных ракетных двигателях (ЖРД). Среди других задач, решаемых в рамках этого проекта - создание опытного образца системы аварийной защиты двигателя и отработка передовых методов проектирования на основе современных цифровых технологий. Кроме того, специалисты КБХА прорабатывают вопросы оптимизации параметров перспективных "метановых" ЖРД с учетом требований по минимизации стоимости производства и эксплуатации.

Также на первом этапе работ состоялись испытания экспериментального кислородно-метанового двигателя тягой 40 тонн. К настоящему времени специалисты КБХА завершили разборку и дефектацию этого двигателя и анализ результатов испытаний. Полученная информация будет использована в дальнейших работах над двигателем тягой 85 тонн.

В КБХА заявили, что следующий этап предусматривает выпуск конструкторской документации на двигатель тягой 85 тонн, а также продолжение подготовки производства и изготовление энергетических установок для отработки отдельных систем двигателя.

Метан (природный газ) рассматривается как один из перспективных видов горючего для ракетной техники. Метан обладает широкой сырьевой базой и низкой стоимостью по сравнению с керосином. Как по плотности, так и по эффективности природный газ находится между керосином и водородом. Удельный импульс у двигателя на метане высокий, но это преимущество нивелируется тем, что у природного газа меньшая плотность, поэтому в сумме получается незначительное энергетическое преимущество. Однако с конструкционной точки зрения метан привлекателен. Благодаря своим качествам метановое топливо более приемлемо для применения в двигателях многоразовых космических летательных аппаратов.

- отметили в КБХА
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ГАЗ Группа
КБХА
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 17:00
  • 5
Затевается новый индийский мегатендер
  • 15.11 16:35
  • 3987
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.11 15:23
  • 228
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 15.11 15:11
  • 6
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 15.11 14:40
  • 11
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 15.11 13:48
  • 24
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.11 13:38
  • 5615
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.11 13:32
  • 32
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.11 13:01
  • 1
Гиперзвуковая война пугает неопределенностью
  • 15.11 12:55
  • 11
В ОАК рассказали об испытаниях ударных беспилотников в России
  • 15.11 12:51
  • 1
По команде из СССР
  • 15.11 12:51
  • 20
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 15.11 12:48
  • 38
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 15.11 11:59
  • 1
Правительство Румынии одобрило покупку ЗРК "Пэтриот"
  • 15.11 11:49
  • 62
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
другие обсуждаемые темы