"Он даже не смог получить от французов технологии!" Как Моди Rafale покупал



Нарендра Моди.

Источник: www.facebook.com/narendramodi Нарендра Моди.Источник: www.facebook.com/narendramodi

В индийской прессе появились материалы о возможной коррупционной составляющей при заключении сделки на приобретение многоцелевых истребителей Rafale. Речь идёт о сделке по приобретению 36 истребителей французского производства, одобренной лично премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Англоязычное издание Indian Defense News выходит с материалом, в котором говорится о претензиях к индийскому руководству по поводу сделки с Францией. В частности, представитель индийского Конгресса Рандип Сурьевала отмечает, что члены правительства нарушили саму процедуру военных закупок. По словам представителя конгресса, кабинет министров страны полностью проигнорировал интересы индийской компании Hindustan Aeronautics Ltd.

Из заявления:

10 апреля премьер-министр Моди посетил Францию и объявил о сделке по покупке 36 истребителей "Рафаль". Это было сделано в одностороннем порядке без соблюдения протокола военных закупок, без какого-либо межправительственного соглашения и при отсутствии министра обороны Индии. При этом во Франции находился Анил Амбани.

Для справки: Анил Амбани – один из богатейших людей Индии. Его состояние оценивается почти в 14 млрд долларов. Имеет связи в США. Является владельцем компании Reliance Defense Limited. Именно эта компания и стала одним из участников сделки.

Сумма контракта с Францией составила 8,7 млрд долларов. По словам Сурьевалы, это завышенная стоимость покупки.

Из материала: