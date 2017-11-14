"Он даже не смог получить от французов технологии!" Как Моди Rafale покупал
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Нарендра Моди.
Источник: www.facebook.com/narendramodi
В индийской прессе появились материалы о возможной коррупционной составляющей при заключении сделки на приобретение многоцелевых истребителей Rafale. Речь идёт о сделке по приобретению 36 истребителей французского производства, одобренной лично премьер-министром страны Нарендрой Моди.
Англоязычное издание Indian Defense News выходит с материалом, в котором говорится о претензиях к индийскому руководству по поводу сделки с Францией. В частности, представитель индийского Конгресса Рандип Сурьевала отмечает, что члены правительства нарушили саму процедуру военных закупок. По словам представителя конгресса, кабинет министров страны полностью проигнорировал интересы индийской компании Hindustan Aeronautics Ltd.
Из заявления:
Для справки: Анил Амбани – один из богатейших людей Индии. Его состояние оценивается почти в 14 млрд долларов. Имеет связи в США. Является владельцем компании Reliance Defense Limited. Именно эта компания и стала одним из участников сделки.
Сумма контракта с Францией составила 8,7 млрд долларов. По словам Сурьевалы, это завышенная стоимость покупки.
Из материала:
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14.11.2017
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