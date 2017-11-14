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Передача США летального оружия Киеву дополнительно осложнит российско-американские отношения - МИД РФ

15.11.2017 Интерфакс-АВН 155 0
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Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото.
Источник: CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - США в случае начала поставок летального оружия Киеву усугубят ситуацию вокруг Донбасса и еще больше осложнят отношения с Россией, предостерегают в МИД РФ.

"Что касается Украины, то в Вашингтоне должны понимать - передача США летального оружия Киеву, с учетом нагнетаемых там реваншистских настроений в отношении Донбасса, неизбежно усугубит ситуацию и станет дополнительным фактором, осложняющим российско-американские отношения", - заявили "Интерфаксу" в МИД РФ, комментируя согласованный комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США законопроект о предельных уровнях оборонных расходов на 2018 финансовый год, предусматривающий выделение порядка 4,6 млрд. долларов (на 1,2 млрд. больше, чем в 2017 году) на реализацию запущенной еще при Бараке Обаме "Инициативы по повышению уверенности европейских союзников", которая нацелена на "сдерживание" России в Европе.

"Документ (согласованный комитетами конгресса - ИФ) буквально нашпигован антироссийскими формулировками и требованиями к американской исполнительной власти выстраивать дальнейшую линию в отношении нашей страны с максимально жестких позиций", - сказали в ведомстве.

Однако там отметили, что "следует учитывать, что данная версия законопроекта не является финальной - ему еще предстоит пройти ряд процедур, включая одобрение администрацией США, так что пока рано говорить, насколько полно все включенные в него установки американских законодателей будут отражены в окончательном законе об ассигнованиях на нужды Пентагона".

В то же время в МИД РФ заявили: "Как бы то ни было, анализ фактов позволяет говорить, что, вне зависимости от исхода дискуссий вокруг оборонного бюджета на будущий год, США не собираются прекращать наращивание своей активности в Восточной Европе и Прибалтике в непосредственной близости от наших границ, где идет увеличение американо-натовской боевой группировки, включая авиацию и тяжелую бронетехнику, расширяется сопутствующая инфраструктура".
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Украина

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