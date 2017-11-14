Российские учёные разработали эффективную технологию подавления фугасного взрыва в воде
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Логотип ЗАО "НПО "Специальных материалов".
Источник: http://sfm.ifmo.ru/
Санкт-Петербург. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Технология "Акващит", позволяющая многократно уменьшать объём опасной зоны при подводном взрыве, разработана в Санкт-Петербурге, сообщил советник генерального директора Научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО СМ) полковник запаса Юрий Клёнов.
"Технические расчёты и практические испытания технологии показали, что "Акващит" обеспечивает снижение негативного воздействия на ихтиофауну при подводном взрыве. В том числе - при выполнении работ по уничтожению морских боеприпасов военной поры", - сообщил Ю.Клёнов "Интерфаксу-АВН" во вторник.
Он уточнил, что это совместная разработка НПО СМ, которое возглавляет член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук профессор Михаил Сильников, и компании "ИТЦ Специальных работ" (генеральный директор Евгений Паль).
"Инновационная технология "Акващит" позволяет эффективно подавлять фугасное действие взрыва в воде. Новинка разработана на основе эффекта Гельфанда-Сильникова и уже презентована в Санкт-Петербурге", - сказал Ю.Клёнов.
По его словам, "инновационная технология стала очередным шагом вперед петербургских "оборонщиков" - учёных, производственников и практиков, - после создания давно используемых силовыми ведомствами стран ближнего и дальнего зарубежья локализаторов взрыва "Фонтан"".
"К стационарным, мобильным и авиационным противовзрывным устройствам, производства НПО СМ теперь добавилась и технология "Акващит", - отметил собеседник агентства.
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14.11.2017
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