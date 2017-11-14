Китай намерен построить центр обслуживания бронетехники в Таиланде



Транспортировка первой партии китайских танков VT4 (MBT-3000), поставленных в Таиланд. 09.10.2017.

Источник: www.facebook.com Транспортировка первой партии китайских танков VT4 (MBT-3000), поставленных в Таиланд. 09.10.2017.Источник: www.facebook.com

ЦАМТО, 14 ноября. Китай намерен построить центр ремонта и обслуживания бронетехники в Таиланде вслед за передачей ВС этой страны первых основных боевых танков VT4.

Как отмечает Shephard, ввод в эксплуатацию нового центра позволит обеспечить гибкость и оперативность обслуживания состоящей на вооружении Таиланда бронетехники китайского производства.

Планы по строительству данного объекта озвучили китайские инженеры и техники, направленные в Таиланд для поддержки поставляемых тайской армии ОБТ VT4. Вслед за поставкой компанией Norinco ВС Таиланда первой партии VT4, в страну было отравлено более 430 различных запасных частей для начального обслуживания техники в рамках однолетнего соглашения. Кроме того, компания намерена обеспечить оперативный доступ к запчастям по гарантии, а также в процессе обслуживания и ремонта техники в течение 25 лет. На начальном этапе запасные части понадобятся для ОБТ VT4 и ББМ VN1, а в перспективе и для другой техники, которую Китай планирует поставить Таиланду.

По данным экспертов, Вооруженные силы Таиланда с 1987 года начали закупать ВиВТ китайского производства, однако поставка запчастей и обслуживание данной техники были сопряжены с проблемами. Иногда это приводило к временной приостановке эксплуатации китайских вооружений. Для решения этих вопросов, с учетом возросшего объема импорта Таиландом техники из КНР за последние пять лет, Пекин предложил создать единый центр обслуживания ВиВТ на тайской территории. Помимо создания самого центра, тайской стороне планируется передать ряд технологий.

Ранее сообщалось, что Украина, поставляющая Бангкоку БТР-3E1 и танки "Оплот", также намерена построить в Таиланде мощности по сервисному обслуживанию и сборке своей бронетехники.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВС Таиланда подписало с корпорацией NORINCO (China North Industries Corporation) контракт на закупку 28 танков VT4 в апреле 2016 года. Стоимость продажи составила около 4,9 млрд. батов (147 млн. долл.).

В апреле 2017 года Кабинет министров Таиланда одобрил закупку второй партии из 10 танков VT4 на сумму 2 млрд. батов (58 млн. долл.). Это второй из трех этапов приобретения, которые предусматривают закупку в общей сложности 49 танков данного типа. СВ Таиланда также заявили о возможности покупки дополнительных партий VT4 для замены устаревших американских танков, включая M41, M48 и M60.

Первые 28 танков были доставлены в Таиланд 8 октября 2017 года – на шесть месяцев раньше запланированного срока. Танки поступят на вооружение 3-ей кавалерийской дивизии, недавно сформированной в провинции Кхонкэн (на северо-востоке Таиланда вблизи границы с Лаосом и Камбоджей).

Как планируется, вторая партия ОБТ будет доставлена в Таиланд в 2018 году. Из поставленных танков будут сформированы два батальона по 20-24 машины в каждом.

Контракт на поставку СВ Таиланда 34 боевых бронированных машин VN-1 с колесной формулой 8x8 (экспортный вариант ББМ ZBD-09) был подписан с NORINCO в июне 2017 года. Стоимость покупки оценивается в 2,3 млрд. бат (68 млн. долл.).

VN-1 предназначены для замены устаревших бронемашин V150 и M-113 американского производства, закупленных более 40 лет назад. По данным Shephard, в перспективе будут приобретены еще 60 ББМ VN-1.