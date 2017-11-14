Промсвязьбанк могут допустить к средствам гособоронзаказа
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Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.
ЦАМТО, 14 ноября. Банк России не возражает против включения Промсвязьбанка в перечень уполномоченных банков по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на материалы ЦБ.
По информации агентства, соответствующий документ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина был направлен в конце сентября в Аппарат Правительства.
"Центральный банк Российской Федерации сообщает, что не имеет возражений против включения ПАО "Промсвязьбанк" в перечень уполномоченных банков по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа", – говорится в документе регулятора.
Деньги "оборонки", согласно закону, можно размещать только в банках удовлетворяющих сразу трем критериям: находящихся под контролем РФ или ЦБ, с капиталом не менее 100 миллиардов рублей, имеющих лицензию на проведение работ, связанных с гостайной. Однако Правительство РФ по согласованию с президентом вправе принять решение об отнесении банка, имеющего положительный опыт обслуживания ГОЗа, с капиталом менее 100 миллиардов рублей и не находящегося под контролем государства, к категории уполномоченных банков.В перечень уполномоченных банков, согласно данным на сайте ЦБ, на 1 октября входят 8 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, "Россия", "Санкт-Петербург" и Новикомбанк. Последние три банка не имеют необходимого капитала, но включены в список распоряжением правительства.
В пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что банк позитивно оценивает рекомендации ЦБ. "Подобная возможность, доступная как государственным, так и частным банкам, даст дополнительный импульс для развития сектора в целом", – считают в банке.
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14.11.2017
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