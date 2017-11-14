"Суперджеты" сообщат 16 тыс. параметров



SSJ100 на МАКС-2015.

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com SSJ100 на МАКС-2015.Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Более 16 тыс. параметров бортовых систем российских "Суперджетов" будут контролироваться в режиме реального времени - при нахождении лайнера в любой точке мира. С конца ноября на самолеты начнут устанавливать систему мониторинга отказов и передачи информации специалистам фирмы-производителя. Для этого будет использована спутниковая и радиосвязь. Сейчас такое количество параметров на землю способны передавать только новейшие самолеты семейства Airbus. По словам экспертов, новая система значительно повысит безопасность эксплуатации "Суперджетов".

Как рассказали "Известиям" в АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, производитель "Cуперджетов") проект модернизации готов, и компания в конце ноября приступает к обновлению авионики на всем парке российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Функции программного обеспечения будут расширены для контроля возможных отказов бортовых систем и передачи параметров наземным техническим службам. Новая функциональность уже успешно прошла тестирование и была сертифицирована в России и Европе.

- Такой подход позволит обеспечить постоянный контроль технического состояния систем и статуса самолетов SSJ100 в эксплуатации, - отметил представитель ГСС. - При возникновении отказов в полете и получении информации о них наземные технические службы будут своевременно информированы о необходимости работ по устранению неисправностей.

На данный момент в России аналогов разрабатываемой системы нет, заявили в ГСС. В режиме реального времени будут отслеживаться более 16 тыс. возможных технических отказов в самолете. Эта цифра была названа представителями "Гражданским самолетов Сухого" на специализированной научно-технической конференции в начале ноября (доклад ГСС есть в распоряжении "Известий").

Для передачи данных будет использована ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) - цифровая система связи, применяемая в авиации для передачи коротких сообщений при помощи спутниковой, либо УКВ-связи. С помощью ACARS будет транслироваться не только информация о проблемах, но и сообщения системы оповещения экипажа об отказах и некоторых эксплуатационных условиях (Crew Alerting System). Также обновленная бортовая система обеспечит мониторинг параметров в режиме реального времени.

В настоящий момент "Суперджеты" передают на землю только отчеты о статусе полета и короткие текстовые сообщения системы мониторинга состояния самолета (Aircraft Condition Monitoring System).

Планируемая к внедрению новинка сейчас находится в опытной эксплуатации у одного из российских перевозчиков, использующих SSJ100. По словам представителя ГСС, рассматривается вопрос интеграции данной программы в единое информационное пространство компании. В частности, ее привязка к системе мониторинга складов даст возможность оперативно получать информацию о наличии запчастей.

Независимый эксперт Антон Лавров рассказал "Известиям", что внедрение системы повысит безопасность полетов на самолетах SSJ100.

- Подобные системы сейчас массово внедряются в гражданской авиации, - рассказал Антон Лавров. - Лидер в этой области - компания Airbus, которая устанавливает их на самые современные авиалайнеры А380 и А350. Подобные комплексы многократно выручали экипажи в критических ситуациях. Они значительно повысят безопасность эксплуатации "Cуперджетов". Но если на межконтинентальных гигантах это оправдано, то не совсем понятно: зачем контролировать тысячи параметров для достаточно небольшего регионального самолета.

Первый полет SSJ100 состоялся в мае 2008 года. В 2011 году начала эксплуатация первого серийного экземпляра. Сейчас российские и иностранные авиакомпании эксплуатируют 104 таких самолета. За шесть лет эксплуатации в парке "Суперджетов" возникало большое количество различных отказов. Основные проблемы связаны с механизацией крыла, системами уборки шасси и кондиционирования воздуха. Согласно официальной статистике ГСС, количество отказов и неисправностей на 1 тыс. часов полета в июне 2017 года составило 89,6 - на 40% меньше показателя июля 2016 года.