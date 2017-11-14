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Убытки Казанского вертолетного завода достигли 2,3 млрд рублей

15.11.2017 РБК 529 0
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ПАО "Казанский вертолетный завод"
Производство вертолетов серии Ми-17 для иностранных заказчиков на ПАО "Казанский вертолетный завод" в 2015 году: слева вертолет для ВВС Индии, справа - для Афганистана (по контракту с армией США).
Источник: www.business-gazeta.ru

Производитель вертолетов Ми-8/17 легких "Ансатов", Казанский вертолетный завод все круче уходит в финансовый штопор. По итогам 9 месяцев чистый убыток предприятия вырос в 2,7 раза до 2,3 млрд рублей

Как следует из отчета завода за 3 квартал, выручка за январь-сентябрь 2017 года снизилась на 37,2% и составила 11,39 млрд рублей против 18,13 млрд рублей годом ранее. Себестоимость продаж сократилась на 5,5%, до 9,8 млрд рублей, валовая прибыль уменьшилась в 4,9 раза - до 1,6 млрд рублей. Убыток от продаж составил 227,6 млн рублей против 3,8 млрд рублей прибыли от продаж годом ранее.

"Чистый убыток за январь-сентябрь 2017 года - 2,35 млрд рублей, за 2016 год - убыток 883 млн рублей", - говорится в отчете.

Как ранее сообщил РБК-Татарстан генеральный директор завода Вадим Лигай, предприятие к концу года выйдет на чистую прибыль, поскольку масса продукции отгружается в 4 квартале. Производственный план Казанского вертолетного завода 2017 год составляет чуть более 70 вертолетов, что соответствует уровню прошло года.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РБК
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Продукция
Ансат
Ми-8
Компании
КВЗ

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