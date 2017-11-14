Короче. "Суперджет"



Генеральный директор ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский рассказывает президенту ОАО «Корпорация «Иркут» Олегу Демченко и делегации о выполнении работ по пассажирскому лайнеру МС-21.

Источник: http://aerocomposit.ru/ Генеральный директор ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский рассказывает президенту ОАО «Корпорация «Иркут» Олегу Демченко и делегации о выполнении работ по пассажирскому лайнеру МС-21.Источник: http://aerocomposit.ru/

Производитель российских самолетов "Суперджет-100", компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) прорабатывает проект создания укороченной версии лайнера на 75-78 кресел. У этих самолетов есть потенциальный заказчик, которому проект должен быть представлен до конца февраля. Об этом заявил на авиасалоне в Дубае глава ГСС Александр Рубцов. Также он отметил, что итогом выставки в ОАЭ стали предварительные договоренности о продаже порядка 20 "Суперджетов" в стандартной компоновке и нескольких в vip-комплектации. Кроме того, рассказал и о некоторых планах по магистральному самолету МС-21.

"В настоящий момент проект обсуждается, прорабатывается. Речь идет о десятках самолетов", - признался Рубцов, говоря о 75-местном "Суперджете".

Глава ГСС не конкретизировал, о российском или зарубежном заказчике идет речь. Однако отметил, что компания предпринимает значительные усилия по увеличению экспортных поставок. По его словам, в ближайшие годы более 50 процентов продаж будет приходиться на внешние рынки.

Он напомнил, что первоначально SSJ100 проектировался именно как 75-местный самолет. Есть соответствующие технические наработки, поэтому перспективы реализации проекта неплохие.

Но вместе с тем компания рассматривает и вариант увеличения числа посадочных мест.

"Сейчас нам нужна экспансия в смежные сегменты. Мы рассматриваем возможность развития Sukhoi Superjet 100 в сторону, с одной стороны, сокращения количества кресел до 75-78 мест и тем самым облегчения самолета. С другой стороны, в сторону увеличения до 110 кресел. Параллельно будет вестись работа по совершенствованию конструкции, повышению надежности и улучшению качества ППО (послепродажного обслуживания - прим. ред.)", - рассказал глава ГСС.

Сейчас вместимость "Суперджета" в стандартной компоновке составляет 98 пассажиров, есть компоновка и на 103 места. В этом сегменте рынка Россия уже добилась успеха, но развить его будет сложно.

"Говорить о том, что мы кратно увеличим продажи SSJ100, тяжело, потому что весь объем рынка региональных самолетов сейчас оценивается в цифрах порядка 100-120 самолетов. Мы ежегодно производим и продаем 30-35 "Cуперджетов" - это колоссально много, почти 40 процентов рынка", - сказал Рубцов.

Тем не менее на авиасалоне в Дубае "Суперджету", который здесь представлен в VIP-комплектации, удалось привлечь внимание покупателей. И не только из стран ближневосточного региона.

"Мы предварительно договорились с Азербайджаном о поставке Sukhoi Superjet 100 в VIP-комплектации, - говорит Рубцов. - Возможно, в поставке будет несколько самолетов. По одной договорились точно, по опциям еще будем разговаривать".

Но гораздо больше самолетов в итоге может быть продано покупателям из некой азиатской страны. Рубцов лишь приоткрыл завесу: "Это соседи Индии. Речь идет о потенциально большом заказе". А также африканцам, которые в настоящий момент ищут замену устаревшей технике.

Есть и интерес со стороны европейских авиалиний. По словам главы ГСС, своего рода проводником "Суперджетов" в Старый свет будет ирландский перевозчик CityJet, эксплуатирующий в настоящий момент несколько российских самолетов.

"CityJet обуславливает дальнейшие продажи в Европе. Обуславливает тем, что ставит перед нами задачу повышения качества поддержки самолетов в период их эксплуатации, достижения уровня этой поддержки даже выше, чем у европейских конкурентов. На недавней встрече у нас был непростой обмен мнениями, но мы под этими задачами подписались. Будем их исполнять", - резюмировал глава ГСС.

Отдельная тема - новый магистральный самолет МС-21. Пока в Дубае он представлен лишь в виде макета. Но интерес к нему огромный. Уже сейчас можно говорить о том, что лайнер будет востребован.

Поэтому России необходимо уже сейчас думать о том, чтобы в разы увеличить планы по производству самолетов МС-21, уверен Рубцов.

"Задача, которую, на мой взгляд, надо ставить, это существенное увеличение мощностей для производства МС-21. Перспективный спрос на самолет позволяет говорить о гораздо более амбициозных масштабах выпуска, чем запланированные на сегодняшний день мощности, способные дать в перспективе до 70 машин в год", - подчеркнул Рубцов.

По его мнению, ежегодно должны выпускаться минимум 70-100 машин в 180-кресельной компоновке и 100-140 самолетов в размерности 250 кресел.

По МС-21-400 подробностей пока не так много. "Машина явно опережает рынок с точки зрения стоимости кресло-километр - ожидается, что она будет на 15 процентов экономичнее конкурентов", - отметил Рубцов. Однако о сроках его появления говорить рано.

На рубеже 2020 - 2022 годов может появиться и VIP-версия МС-21, отметили в ГСС.

Ренат Закиев