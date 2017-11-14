Рогозин назвал особенности новой госпрограммы вооружений



Российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Особенностью новой госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы является налаживание серийного производства опытных образцов военной техники, заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Особенность новой программы вооружений на 2018-2027 годы - это превращение опытных образцов, которые проходят испытания в серийные поставки. Это танк "Армата", это перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, это перспективный авиационный комплекс дальней авиации и многое другое", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вице-премьера, новым в ГПВ также является поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по переходу на высокоточные боеприпасы, которая "в полный рост встала в ходе проведения антитеррористической операции в Сирии".

"Мы прекрасно понимали, что в условиях засилья западных СМИ не дай бог мы ошибёмся при бомбометании и коснемся гражданского населения, хай будет стоять такой, что мало не покажется. Именно поэтому мы перешли на использование высокоточных боеприпасов", - отметил Рогозин.

Еще одним элементом новой госпрограммы вооружений вице-премьер назвал "перевод российской продукции на робототехнику".