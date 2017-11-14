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Минобороны начало проверку из-за ошибочно прикрепленных к заявлению фото

15.11.2017 РИА Новости 630 0
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Автомобильная колонна боевиков ИГ
Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирииско-иракскои границы.
Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства по действиям возглавляемой США коалиции в Сирии, сообщает военное ведомство.

"Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГИЛ* в районе аль-Букемаля (Сирия)", - рассказали в министерстве.

При этом в Минобороны подчеркнули, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов, отступающим в районе аль-Букемаля, является "объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне". "Так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ*, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе аль-Букемаля", - заявили в военном ведомстве.

Во вторник Минобороны распространило заявление, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского аль-Букемаля террористам, заявляя, что те "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными". Документ сопровождался фотоматериалами. Ряд СМИ обратил внимание, что на них изображена компьютерная графика. Теперь же Минобороны разъяснило, с чем это связано, и опубликовало подлинное фото.

* Террористическая организация, запрещенная в России
14.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Сирия
США
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