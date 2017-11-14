ОДК опубликовала финансовые результаты за девять месяцев этого года



Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.

Источник: http://www.uk-odk.ru/ Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.Источник: http://www.uk-odk.ru/

Чистая прибыль корпорации выросла почти в 19 раз по сравнению с тем же периодом 2016 года

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию Ростех, опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2017 года. Согласно промежуточной бухгалтерской отчетности по РСБУ чистая прибыль холдинга составила почти 1,5 млрд рублей - 1 млрд 479 млн 861 тыс. рублей. Это в 18,6 раза больше показателя предприятия за тот же период предыдущего года.

За первые девять месяцев 2016 года чистая прибыль ОДК находилась на уровне 79 млн 416 тыс. рублей. Таким образом, результат этого года - 1 млрд 479 млн 861 тыс. рублей - почти в 19 раз превышает данные прошлого.

Кроме того, выручка ОДК за период с января по сентябрь этого года составила 16 млрд 830 млн 468 тыс. рублей, сократившись почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 17 млрд 133 млн 718 тыс. рублей.

Объединенная двигателестроительная корпорация специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Корпорация объединяет более 85% ведущих предприятий, специализирующихся на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании газотурбинной техники. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.