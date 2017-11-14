Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДК опубликовала финансовые результаты за девять месяцев этого года

15.11.2017 Ростех 190 0
0
Понравилась новость?
 0
ОДК
Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.
Источник: http://www.uk-odk.ru/

Чистая прибыль корпорации выросла почти в 19 раз по сравнению с тем же периодом 2016 года

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию Ростех, опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2017 года. Согласно промежуточной бухгалтерской отчетности по РСБУ чистая прибыль холдинга составила почти 1,5 млрд рублей - 1 млрд 479 млн 861 тыс. рублей. Это в 18,6 раза больше показателя предприятия за тот же период предыдущего года.

За первые девять месяцев 2016 года чистая прибыль ОДК находилась на уровне 79 млн 416 тыс. рублей. Таким образом, результат этого года - 1 млрд 479 млн 861 тыс. рублей - почти в 19 раз превышает данные прошлого.

Кроме того, выручка ОДК за период с января по сентябрь этого года составила 16 млрд 830 млн 468 тыс. рублей, сократившись почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 17 млрд 133 млн 718 тыс. рублей.

Объединенная двигателестроительная корпорация специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Корпорация объединяет более 85% ведущих предприятий, специализирующихся на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании газотурбинной техники. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минпромэнерго РФ
ОДК УК
Ростех

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 17:00
  • 5
Затевается новый индийский мегатендер
  • 15.11 16:35
  • 3987
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.11 15:23
  • 228
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 15.11 15:11
  • 6
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 15.11 14:40
  • 11
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 15.11 13:48
  • 24
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.11 13:38
  • 5615
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.11 13:32
  • 32
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.11 13:01
  • 1
Гиперзвуковая война пугает неопределенностью
  • 15.11 12:55
  • 11
В ОАК рассказали об испытаниях ударных беспилотников в России
  • 15.11 12:51
  • 1
По команде из СССР
  • 15.11 12:51
  • 20
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 15.11 12:48
  • 38
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 15.11 11:59
  • 1
Правительство Румынии одобрило покупку ЗРК "Пэтриот"
  • 15.11 11:49
  • 62
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
другие обсуждаемые темы