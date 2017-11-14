Казахские Су-30 впервые сопроводят бомбардировщики Ту-95 РФ на учениях в Таджикистане
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Истребители Су-30СМ из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Талдыкорган, август 2017 года.
Источник: Григорий Беденко / informburo.kz
Задачи в небе Центральной Азии будут совместно выполнять военные летчики Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана на более 60 самолетах и вертолетах
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Истребители Су-30СМ из состава Сил воздушной обороны Казахстана впервые сопроводят российские дальние бомбардировщики Ту-95МС в ходе учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане. В антитеррористических маневрах впервые задействовано более 60 единиц воздушной техники, сообщил во вторник на церемонии открытия руководитель учений, командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
"Авиационная составляющая впервые на подобных учениях насчитывает более 60 самолетов и вертолетов. Учебно-боевые задачи в небе Центральной Азии будут совместно выполнять военные летчики Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. Впервые звено многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава Сил воздушной обороны Казахстана (авиабаза Шымкент) сопроводит в зоне при выполнении задач стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских Воздушно- космических сил", - сказал Зарудницкий.
По его словам, "помимо трех оперативных аэродромов на территории Таджикистана, в полной мере задействован потенциал авиабазы Кант, дислоцированной на территории Киргизской Республики, а также аэродромы в Саратовской и Новосибирской областях России".
В масштабных учениях, тактические эпизоды которых будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана до 20 ноября, принимают участие более пяти тысяч военнослужащих стран ОДКБ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, свыше 1,5 тысяч единиц военной техники.
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14.11.2017
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