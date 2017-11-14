Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Казахские Су-30 впервые сопроводят бомбардировщики Ту-95 РФ на учениях в Таджикистане

15.11.2017 ТАСС 211 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Талдыкорган, август 2017 года.
Источник: Григорий Беденко / informburo.kz

Задачи в небе Центральной Азии будут совместно выполнять военные летчики Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана на более 60 самолетах и вертолетах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Истребители Су-30СМ из состава Сил воздушной обороны Казахстана впервые сопроводят российские дальние бомбардировщики Ту-95МС в ходе учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане. В антитеррористических маневрах впервые задействовано более 60 единиц воздушной техники, сообщил во вторник на церемонии открытия руководитель учений, командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

"Авиационная составляющая впервые на подобных учениях насчитывает более 60 самолетов и вертолетов. Учебно-боевые задачи в небе Центральной Азии будут совместно выполнять военные летчики Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. Впервые звено многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава Сил воздушной обороны Казахстана (авиабаза Шымкент) сопроводит в зоне при выполнении задач стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских Воздушно- космических сил", - сказал Зарудницкий.

По его словам, "помимо трех оперативных аэродромов на территории Таджикистана, в полной мере задействован потенциал авиабазы Кант, дислоцированной на территории Киргизской Республики, а также аэродромы в Саратовской и Новосибирской областях России".

В масштабных учениях, тактические эпизоды которых будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана до 20 ноября, принимают участие более пяти тысяч военнослужащих стран ОДКБ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, свыше 1,5 тысяч единиц военной техники.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
Су-30
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 17:00
  • 5
Затевается новый индийский мегатендер
  • 15.11 16:35
  • 3987
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.11 15:23
  • 228
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 15.11 15:11
  • 6
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 15.11 14:40
  • 11
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 15.11 13:48
  • 24
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.11 13:38
  • 5615
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.11 13:32
  • 32
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.11 13:01
  • 1
Гиперзвуковая война пугает неопределенностью
  • 15.11 12:55
  • 11
В ОАК рассказали об испытаниях ударных беспилотников в России
  • 15.11 12:51
  • 1
По команде из СССР
  • 15.11 12:51
  • 20
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 15.11 12:48
  • 38
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 15.11 11:59
  • 1
Правительство Румынии одобрило покупку ЗРК "Пэтриот"
  • 15.11 11:49
  • 62
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
другие обсуждаемые темы