Рогозин: программа вооружения до 2027 года предполагает серийные поставки танков "Армата"
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Демонстрация танка Т-14 Армата.
Источник: © РИА Новости . Министерство обороны РФ
Также, по словам вице-премьера, речь идет о танке Т-14 и авиационных комплексах фронтовой и дальней авиации
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Государственная программа вооружения на 2018-2027 годы предполагает серийные поставки танков "Армата", а также авиационных комплексов фронтовой и дальней авиации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во вторник в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".
"Особенность новой программы вооружения на 2018-2027 годы - это превращение опытных образцов, которые проходят испытания, в серийные поставки: это "Армата", танк Т-14, это перспективной авиационный комплекс фронтовой авиации, это перспективный комплекс дальней авиации и многое-многое другое", - сказал он.
"Конечно, это формирование нового задела, который по сути дела связан с переходом на шестой технологический уклад", - добавил Рогозин.
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.
Шестой технологический уклад - совокупность новых технологий в связи с научным и техническим прогрессом. Среди основных отраслей: нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная технологии, использование стволовых клеток, инженерия живых тканей, робототехника, искусственный интеллект, конструкционные материалы с заданными свойствами.
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14.11.2017
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