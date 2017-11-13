В США успешно испытали космоплан Dream Chaser



Многоразовый космический корабль Dream Chaser.

Источник: NASA Многоразовый космический корабль Dream Chaser.Источник: NASA

Американская компания Sierra Nevada впервые за последние четыре года испытала свой многоразовый космический корабль Dream Chaser. В будущем он, как ожидается, будет доставлять грузы на МКС.

Компания Sierra Nevada объявила, что космический грузовой корабль Dream Chaser выполнил тестовый полёт в режиме планирования 11 ноября, передаёт портал Engadget. Он был запущен с вертолёта и приземлился на авиабазе "Эдвардс". Это первый полёт аппарата за 4 года и первая демонстрация успешной посадки (когда корабль совершал последний полёт в 2013 году, при посадке у него отказало шасси).

Dream Chaser нёс на борту то же радиоэлектронное оборудование, что будет использоваться для миссий МКС, сообщили в Sierra Nevada.

Успешный полёт — это, конечно, не то же самое, что полноценная миссия, в ходе которой будет запущена ракета вместе с кораблём, (таких не следует ожидать до 2019 года), однако это всё же важная веха. Тестовый полёт показывает, что Dream Chaser может выполнять роль многоразового грузового корабля.

Dream Chaser разрабатывается Sierra Nevada по контракту с NASA. Известно, что он сделан на базе орбитального самолёта HL-20, который был сконструирован с использованием данных о советских экспериментальных аппаратах "БОР".