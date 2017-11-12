Брянский автозавод готовит шасси нового поколения для ЗРК С-500 "Прометей"



ЗРК С-400 "Триумф" во время военного парада в День Победы в Москве, 2015 год.

Источник: Grigory Dukor/Reuters ЗРК С-400 "Триумф" во время военного парада в День Победы в Москве, 2015 год.Источник: Grigory Dukor/Reuters

16 зенитных ракетных полков войск ПВО за пять лет перешли на новую систему С-400. Мобильность "Триумфу" во многом обеспечивают тягачи Брянского автозавода. Эти супер грузовики тянут на себе половину ракетного щита России.

С момента своего основания в конце 1950-х годов АО "БАЗ" сразу попал под гриф "совершенно секретно". Даже сейчас жители Брянска вряд ли сразу ответят, что именно выпускает это предприятие. А между тем – это единственный завод в России, выпускающий сверхтяжелые шасси и тягачи.

Простота, надежность и запредельный ресурс всегда отличают машины Брянского автозавода. Гарантированный запас хода до первого отказа 15 000 километров. С учетом специфики применения техники в боевых условиях – это просто космические цифры. Собирают каждую машину вручную почти 60 специалистов завода, которые имеют личное клеймо качества. Абсолютно все комплектующие машин БАЗа отечественного производства. Разве что шины из соседней Белоруссии.

Машины были представлены на Армейских международных играх, а полтора месяца назад вездеходы из Брянска покорили отметку в 4000 метров на склонах высочайшей точки Европы - горы Эльбрус.

После вхождения предприятия в концерн "Алмаз-Антей" на Брянском автозаводе всерьез задумались о выходе на международный рынок. Работа на будущее здесь не прекращается никогда.

"Совершенно не исчерпаны на сегодняшний момент возможности разработать принципиально новые конструкции, принципиально новые решения" - рассказал технический директор АО "БАЗ" Андрей Иванов.

О перспективной продукции в Брянске распространяться не любят. Но познакомившись с организацией дела на автозаводе, можно быть абсолютно уверенным, что шасси для нового комплекса "С-500 "Прометей" будет еще более надежным.

С-500 "Прометей", 55Р6М "Триумфатор-М" — российский зенитный ракетный комплекс, который разрабатывается ОАО "Концерн ПВО „Алмаз-Антей“" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, перехват БРСД с дальностью пуска до 3500 км, уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов и БПЛА.