Уралвагонзавод увеличивает выпуск гражданской продукции



Бульдозер Б12.

Источник: Алексей Моисеев Бульдозер Б12.Источник: Алексей Моисеев

Выручка по этому направлению за девять месяцев 2017 года выросла более чем в три раза

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех, в соответствии с задачей, поставленной президентом России по диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса, увеличивает выпуск гражданской продукции. Выручка по этому направлению за девять месяцев этого года выросла до 27,8 млрд рублей, что более чем в три раза превышает результат прошлого года.

Выручка Уралвагонзавода за девять месяцев 2017 года по российским стандартам бухгалтерского учета составила 61,1 млрд рублей. Почти половина этой суммы приходится на гражданскую продукцию - 27,8 млрд, или 45,5%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года выручка за гражданскую продукцию находилась на уровне 8,4 млрд рублей, или 13,7%.

В то же время доход от высокорентабельных экспортных контрактов снизился до 18,9 млрд рублей (30,9%) за девять месяцев этого года против 46,2 млрд рублей (75,1%) годом ранее. Однако здесь нужно иметь в виду, что основные высокорентабельные контракты, включая экспортные, закрываются в четвертом квартале. Таким образом, в финансовых показателях Корпорации еще произойдут существенные изменения.

В части кредитных обязательств Уралвагонзаводу удалось достичь экономии на выплату процентов в размере 1,6 млрд рублей. Это стало возможным благодаря системной работе с банками по снижению процентных ставок.

Уралвагонзавод - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Предприятие является разработчиком основного российского боевого танка Т-90, а также новейшего российского танка Т-14 "Армата".