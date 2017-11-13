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ОДК может стать производителем турбин для ТЭС в Тамани, заявил Чемезов

15.11.2017 РИА Новости 396 0
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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что входящая в госхолдинг Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) может стать производителем турбин для ТЭС в Тамани.

"Такая вероятность есть. Я думаю, что турбины понадобятся не в ближайшее время, потому что для того, чтобы их установить - нужно построить саму станцию, а для этого тоже требуется время, а еще даже конкурс не объявлялся. Поэтому, когда будет объявлен конкурс, это уже будет 2018 год, пока будет построена - это уже 2019 год, к этому время, я думаю, турбина ОДК уже будет готова. Я думаю, ОДК захочет участвовать в конкурсе, как и Siemens, который не отказывался поставлять свое оборудование в Тамань", - сообщил Чемезов журналистам.

В конце октября правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики одобрила предложенный Минэнерго РФ проект проведения конкурентного отбора мощности по строительству новой генерации (КОМ НГ) в Краснодарском крае на Таманском полуострове. Конкурс пока не объявлен.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года. Весной 2017 года правительство пересмотрело условия конкурса. По предложению Минэнерго в ценовую заявку должны включить все затраты, в том числе стоимость техприсоединения к электросетям и норму доходности. При строительстве не может использоваться подержанное оборудование, а доля зарубежных комплектующих должна быть минимальна.

В РФ в настоящее время не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях, но пока импортируется. На двух электростанциях компаний ОГК-2 и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин мощностью 110 МВт производства НПО "Сатурн", входящего в ОДК, но они требуют доработки, а промышленный выпуск их не налажен.

Доработкой турбин занимается совместное предприятие "Интер РАО", "Роснано" и НПО "Сатурн" - "Инженерный центр газотурбинных технологий". В СП 50% плюс одна акция принадлежат "Интер РАО", 40% минус одна акция - "Роснано", 10% - "Сатурну".
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Siemens
ОДК УК
Роснано
Сатурн НПО
Персоны
Чемезов Сергей

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