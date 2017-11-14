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Россия начала разработку двигателя ПД-35 для широкофюзеляжных самолетов

15.11.2017 РИА Новости 462 0
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Dubai Airshow 2017
Посетители осматривают модели самолетов на стенде Российской Федерации на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к разработке гражданского двигателя большой тяги ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, сообщил РИА Новости во вторник на авиасалоне в Дубае официальный представитель корпорации.

Россия и Китай намерены совместно разрабатывать широкофюзеляжный самолет. Как заявил накануне на выставке глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, в рамках этого проекта будет совместно создаваться и двигатель для нового самолета.

"В настоящее время определен конструктивный облик двигателя, сформирована кооперация предприятий отрасли, определены "прорывные" технические и технологические направления реализации проекта, решение которых позволит создать конкурентоспособный двигатель уровня конца 2020-х годов", - сказал представитель ОДК.

По его словам, уже проведен комплекс расчетно-экспериментальных работ, подтвердивший достижимость заданных параметров и реализуемость проекта в целом.
14.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Китай
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Продукция
ПД-35
Компании
ОДК УК
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Персоны
Чемезов Сергей

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