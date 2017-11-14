РСК "МиГ" представит всю линейку разрабатываемых беспилотников в ближайшие два года



Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане).

Источник: Антон Денисов/РИА «Новости» Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане).Источник: Антон Денисов/РИА «Новости»

ЦАМТО, 14 ноября. РСК "МиГ" представит всю линейку разрабатываемых беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе ударных, массой от 1 до 15 тонн, в ближайшие два года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила официальный представитель корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.

Она отметила, что РСК "МиГ" с 2006 года занимается беспилотной тематикой в интересах Минобороны России и других структур.

"В ближайшие два года мы будем готовы сделать презентацию этой линейки", – сказала представитель РСК "МиГ".

Она уточнила, что в настоящее время беспилотники разрабатываются в трех категориях: легкие (1-5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (10-15 тонн). В каждой из них может быть несколько БЛА, передает "РИА Новости".