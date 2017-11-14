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РСК "МиГ" представит всю линейку разрабатываемых беспилотников в ближайшие два года

15.11.2017 ЦАМТО 404 0
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Скат
Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане).
Источник: Антон Денисов/РИА «Новости»

ЦАМТО, 14 ноября. РСК "МиГ" представит всю линейку разрабатываемых беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе ударных, массой от 1 до 15 тонн, в ближайшие два года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила официальный представитель корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.

Она отметила, что РСК "МиГ" с 2006 года занимается беспилотной тематикой в интересах Минобороны России и других структур.

"В ближайшие два года мы будем готовы сделать презентацию этой линейки", – сказала представитель РСК "МиГ".

Она уточнила, что в настоящее время беспилотники разрабатываются в трех категориях: легкие (1-5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (10-15 тонн). В каждой из них может быть несколько БЛА, передает "РИА Новости".
14.11.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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