Правительство Румынии одобрило покупку ЗРК "Пэтриот"



Пусковая установка М901. Пусковая установка М901.

ЦАМТО, 14 ноября. Правительство Румынии одобрило законопроект о закупке семи батарей ЗРК "Пэтриот", заявил министр национальной обороны страны Михай Фифор.

Как сообщает Uawire.org, министр отметил, что Вооруженные силы Румынии остро нуждаются в новой системе вооружения. Кроме того, М.Фифор подтвердил, что общая стоимость продажи систем "Пэтриот" оценивается в 3,9 млрд. долл.

Одобренный правительством законопроект в ближайшее время будет представлен на утверждение в парламент и, если все парламентские процедуры завершатся успешно, ЗРК "Пэтриот", как ожидается, начнут поступать на вооружение ВС Румынии уже в 2019 году.

Как сообщал ЦАМТО, 10 июля 2017 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Румынии семи модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" "Конфигурации 3+", включая 7 многофункциональных радиолокационных станции (РЛС) AN/MPQ-65, 7 систем управления огнем AN/MSQ-132, 13 групп мачтовых антенн (AMG), 28 пусковых установок M903, 56 ЗУР MIM-104E (GEM-T – Guidance Enhanced Missile TBM), 168 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого сопутствующего оборудования и услуг. Заявленная стоимость программы составила 3,9 млрд. долл.

По оценке МНО Румынии, состоящие в настоящее время на вооружении ВС страны ЗРК малой и средней дальности советского производства выработали свой ресурс и устарели. Проводить их модернизацию нецелесообразно. Предполагается, что срок эксплуатации закупаемых ЗРК "Пэтриот" составит не менее 30 лет.