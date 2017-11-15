Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Правительство Румынии одобрило покупку ЗРК "Пэтриот"

15.11.2017 ЦАМТО 266 1
0
Понравилась новость?
 0
M901_patriot_2
Пусковая установка М901.

ЦАМТО, 14 ноября. Правительство Румынии одобрило законопроект о закупке семи батарей ЗРК "Пэтриот", заявил министр национальной обороны страны Михай Фифор.

Как сообщает Uawire.org, министр отметил, что Вооруженные силы Румынии остро нуждаются в новой системе вооружения. Кроме того, М.Фифор подтвердил, что общая стоимость продажи систем "Пэтриот" оценивается в 3,9 млрд. долл.

Одобренный правительством законопроект в ближайшее время будет представлен на утверждение в парламент и, если все парламентские процедуры завершатся успешно, ЗРК "Пэтриот", как ожидается, начнут поступать на вооружение ВС Румынии уже в 2019 году.

Как сообщал ЦАМТО, 10 июля 2017 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Румынии семи модернизированных батарей ЗРК "Пэтриот" "Конфигурации 3+", включая 7 многофункциональных радиолокационных станции (РЛС) AN/MPQ-65, 7 систем управления огнем AN/MSQ-132, 13 групп мачтовых антенн (AMG), 28 пусковых установок M903, 56 ЗУР MIM-104E (GEM-T – Guidance Enhanced Missile TBM), 168 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), другого сопутствующего оборудования и услуг. Заявленная стоимость программы составила 3,9 млрд. долл.

По оценке МНО Румынии, состоящие в настоящее время на вооружении ВС страны ЗРК малой и средней дальности советского производства выработали свой ресурс и устарели. Проводить их модернизацию нецелесообразно. Предполагается, что срок эксплуатации закупаемых ЗРК "Пэтриот" составит не менее 30 лет.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
10702
№1
15.11.2017 11:59
Цитата, q
Правительство Румынии одобрило законопроект о закупке семи батарей ЗРК "Пэтриот", заявил министр национальной обороны страны Михай Фифор.

Как сообщает Uawire.org, министр отметил, что Вооруженные силы Румынии остро нуждаются в новой системе вооружения. Кроме того, М.Фифор подтвердил, что общая стоимость продажи систем "Пэтриот" оценивается в 3,9 млрд. дол
Цены интересные ,тут за 7 батарей 3,9 мр,а с ОАЭ за 9-ть содрали 9 мр.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 17:00
  • 5
Затевается новый индийский мегатендер
  • 15.11 16:35
  • 3987
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.11 15:23
  • 228
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 15.11 15:11
  • 6
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 15.11 14:40
  • 11
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 15.11 13:48
  • 24
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.11 13:38
  • 5615
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.11 13:32
  • 32
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.11 13:01
  • 1
Гиперзвуковая война пугает неопределенностью
  • 15.11 12:55
  • 11
В ОАК рассказали об испытаниях ударных беспилотников в России
  • 15.11 12:51
  • 1
По команде из СССР
  • 15.11 12:51
  • 20
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 15.11 12:48
  • 38
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 15.11 11:59
  • 1
Правительство Румынии одобрило покупку ЗРК "Пэтриот"
  • 15.11 11:49
  • 62
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
другие обсуждаемые темы