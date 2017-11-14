Авиационный полк ЗВО получил ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"



Вертолеты Ми-28Н.

Источник: © Алексей Ерешко/Министерство обороны РФ Вертолеты Ми-28Н.Источник: © Алексей Ерешко/Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 14 ноября. Авиационный полк Западного военного округа получил ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".

Ми-28Н является усовершенствованной модификацией Ми-28. Он оснащен оборудованием пятого поколения и предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронетехники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Отличительная черта данного вертолета заключается в его возможности выполнять боевые задачи в любое время суток и в самых сложных погодных условиях. На вооружении "Ночного охотника" находится авиационная пушка, которая позволяет летчику в полете выбирать тип боеприпаса – бронебойный или фугасный. Вертолет оснащен экранно-выхлопными устройствами, которые уменьшают вероятность попадания ракет.

Ранее экипажи армейской авиации ЗВО прошли плановое переучивание в Центре подготовки летного состава армейской авиации в Тверской области и получили допуск к полетам на данном вертолете.

Кроме того, до конца месяца вертолетный полк, базирующийся в Смоленской области, пополнится восемью разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор", сообщает пресс-служба Западного военного округа.