"Такие траты на сдерживание Москвы - признак неадекватности"



Пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA 6 июня 2015 год.

Источник: topwar.ru Пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA 6 июня 2015 год.Источник: topwar.ru

США устанавливают рекорд по тратам на оборону

Конгресс США одобрил самый крупный за последние годы оборонный бюджет США. В сопровождающем документе предлагается выделить на военные нужды страны до $700 млрд. Из них $4,6 млрд. будет направлено на "сдерживание российской агрессии в Европе". Проект бюджета также предполагает отказ всех правительственных структур от использования программ "Лаборатории Касперского" и передачу соответствующего подряда другой фирме.

На прошлой неделе американские парламентарии согласовали оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год (в США он начался 1 октября). Согласно документу, конгрессмены готовы выделить $626,4 млрд на базовые расходы Пентагона и программы национальной безопасности. Еще $5,9 млрд пойдут на усиление противоракетной обороны США, восстановление кораблей американских ВМС после недавних столкновений в море и поддержку стратегии США в Афганистане и Южной Азии.

Также законопроект предусматривает использование $65,8 млрд средств налогоплательщиков на зарубежные операции Пентагона. "В общей сложности предел устанавливается на уровне $700 млрд, что на $26,1 млрд превышает запрос президента", - отмечается в документе, составленном под руководством председателя комитета Сената по вооруженным силам Джона Маккейна. Теперь его должен подписать американский лидер Дональд Трамп.

Для сравнения, в 2017 финансовом году оборонный бюджет США составлял $619 млрд.

В документе, в частности, предлагается выделение $4,6 млрд. на программу "Европейская инициатива сдерживания", направленной против "влияния России".

В прошлом финансовом году на аналогичные цели выделялось $3,4 млрд из американского бюджета - средства потребовались для размещение в Европе дополнительного контингента войск НАТО.

"Продолжающиеся агрессивные действия России, в том числе вторжение в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году, угрозы странам-членам НАТО, быстрая военная модернизация, усиление военной активности в Арктическом регионе и Средиземноморье, развитие ядерной доктрины и возможностей, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и Договора по открытому небу являются вызовом интересам безопасности США и интересам наших союзников и партнеров в Европе", - говорится в обосновании.

Также отмечается, что такие действия России, как "дезинформация, пропаганда, кибератаки, вмешательство в выборы и гибридные войны", представляют угрозу для интересов США, их партнеров в Европе. Американские законодатели полагают, что политика Москвы угрожает целостности западных демократий и организаций, которые те поддерживают.

Сравнительно скромная сумма в $100 млн. из средств, зарезервированных на программу, Конгресс разрешил выделить странам Балтии для повышения их "устойчивости к российской "агрессии" и наращивания возможностей ее сдерживания.

Еще $58 млн Конгресс постановил выделить на исследования и разработку ракеты средней дальности, которая не нарушила бы договор РСМД. Как отмечается в документе, эта мера является ответом на нарушение этого договора российской стороной.

Президент России Владимир Путин недавно призывал США уточнить, в чем именно заключаются нарушения. "Мы слышим упреки со стороны некоторых партнеров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы нарушаем. А вот то, что в Румынии стоят пусковые установки, которые можно смело использовать не только для противоракет, но и систем "Трайдент" - это ракеты средней дальности, размещенные на море, их можно перенести на сушу, и использовать как ракеты средней дальности наземного базирования - это уже прямое нарушение", - говорил российский лидер, согласно сообщению РИА Новости.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в разговоре с госинформагентством заявил, что Россия неукоснительно выполняет положения договора РСМД.

"США уже неоднократно грозились выйти из договора РСМД. Если угрозы воплотятся в конкретные действия, то, конечно, Россия ответит мгновенно и зеркально", - отметил он.

Помимо открытой войны с нарушением режима РСМД, Конгресс также запретил правительству использовать программы, разработанные "Лабораторией Касперского", потому что собранная ими информация может быть уязвимой для российских властей. В документе сформулировано требование ко главе американского военного ведомства разработать и внедрить стратегию противодействия российской информационной угрозе.

Проект оборонного бюджета также предусматривает выделение $350 млн Украине для помощи в сфере безопасности, в том числе для продажи оборонительного летательного характера.

Вместе с тем, проект закона оговаривает выделение половины этих средств, пока американский министр обороны не подтвердит, что Украина приняла значительные меры для реформирования оборонной сферы, необходимого для поддержания военного потенциала, созданного при содействии США.

В случае, если одобренный конгрессом документ подпишет Трамп, оборонный бюджет США на 2018 финансовый год станет самым крупным за всю историю, отметил в разговоре с "Газетой.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.

По его мнению, такой огромный оборонный бюджет "является признаком политической дисфункции США". "Это значит, что у них в политической системе что-то сломалось, и они ведут себя неадекватно. Этот исторически самый большой бюджет - признак неадекватности. Сейчас абсолютно нет угроз, чтобы принимать такой бюджет", - подчеркнул он.

Как считает эксперт, американцы взяли курс на выход из договора РСМД и в очередной раз обвинили Россию в его нарушении. Договор РСМД между США и СССР вступил в силу в 1988 году, его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Документ запрещает использование и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 тыс. - 5,5 тыс. км) и малой (500 км - 1 тыс. км) дальности.

"США подозревают нас в нарушении этого договора из-за "Искандеров", мы их в ответ обвиняем в том, что они размещают в Румынии пусковые установки, которые теоретически могут применяться и для крылатых ракет средней дальности", - объяснил нерв момента Макиенко.

Бывший главком ВКС, а ныне сенатор Бондарев 19 октября подчеркнул в разговоре с РИА "Новости", что новые российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" не нарушают договор РСМД. "Новые ракеты ОТРК "Искандер-М", испытанные накануне, не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что дальность их полета не превышает 500 км", - вновь заявил официальную позицию генерал.

Амалия Затари