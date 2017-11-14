Представители подразделения РХБ защиты ВВО начали приемку новых огнеметных систем "Солнцепек"
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС
ЦАМТО, 14 ноября. Офицеры-специалисты подразделения РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Приамурье, начали приемку на заводе-изготовителе нескольких тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-72.
Данные машины в это подразделение поступят впервые. До конца текущего года приемку новой техники планируется завершить.
Огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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14.11.2017
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