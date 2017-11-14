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Представители подразделения РХБ защиты ВВО начали приемку новых огнеметных систем "Солнцепек"

15.11.2017 ЦАМТО 254 0
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ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЦАМТО, 14 ноября. Офицеры-специалисты подразделения РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Приамурье, начали приемку на заводе-изготовителе нескольких тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-72.

Данные машины в это подразделение поступят впервые. До конца текущего года приемку новой техники планируется завершить.

Огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ

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