Минобороны будет досрочно передана заключительная партия бронеавтомобилей "Тигр" в рамках ГОЗ-2017



Автомобиль Тигр -NEXTER.

Источник: vpk-news.ru Автомобиль Тигр -NEXTER.Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 14 ноября. Предприятие-изготовитель планирует досрочно передать Минобороны России заключительную партию бронеавтомобилей "Тигр" в рамках текущего Гособоронзаказа.

Бронеавтомобиль предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Представляет собой шасси рамной конструкции, несущее на себе основную часть агрегатов и кузов. Кузов автомобиля цельнометаллический однообъемный пятидверный с грузовым отсеком, рассчитан на перевозку четырех человек и до 1500 кг груза (бронированный трехдверный однообъемный, рассчитан на перевозку 6-9 человек и 1200 кг груза). Грузовое отделение отделено от пассажирского перегородкой, оборудовано сиденьями, на которых можно дополнительно разместить от 2 до 4 человек.

В текущем году в рамках ГОЗ подразделения Минобороны России получают бронеавтомобили "Тигр" трех модификаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.