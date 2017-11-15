Партия модернизированных самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" передана в подразделения СВ России
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Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм.
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
ЦАМТО, 14 ноября. Предприятие-изготовитель передало в подразделения Сухопутных войск России партию модернизированных 240-мм самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" в рамках ГОЗ-2017.
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.
В ходе глубокой модернизации на боевых машинах установлены современные средства управления и связи. Перед отправкой в войска все образцы прошли проверку под руководством офицеров военного представительства на испытательном комплексе предприятия-изготовителя, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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14.11.2017
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