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Партия модернизированных самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" передана в подразделения СВ России

15.11.2017 ЦАМТО 492 1
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2С4 "Тюльпан"
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм.
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 14 ноября. Предприятие-изготовитель передало в подразделения Сухопутных войск России партию модернизированных 240-мм самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" в рамках ГОЗ-2017.

Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

В ходе глубокой модернизации на боевых машинах установлены современные средства управления и связи. Перед отправкой в войска все образцы прошли проверку под руководством офицеров военного представительства на испытательном комплексе предприятия-изготовителя, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13304
№1
15.11.2017 05:58
Ходовку, трансмиссию и двигатель им подлечили? Или ограничились установкой навигатора с радиостанцией?

Интересно было бы узнать о состоянии нейтронных боеприпасов для Тюльпана и Пиона
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