Специалисты РХБ защиты в Поволжье получили новейшие противогазы ПМК-4
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Противогаз масочный коробочный ПМК-4.
Источник: http://www.russianarms.ru/
ЦАМТО, 14 ноября. Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированные в Поволжье, получили первую партию новейших противогазов ПМК-4.
Новые средства защиты отличаются повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона.
Возможности противогазов предусматривают потребление воды в процессе эксплуатации, а также установку средств коррекции зрения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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14.11.2017
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