Специалисты РХБ защиты в Поволжье получили новейшие противогазы ПМК-4



Противогаз масочный коробочный ПМК-4.

Источник: http://www.russianarms.ru/ Противогаз масочный коробочный ПМК-4.Источник: http://www.russianarms.ru/

ЦАМТО, 14 ноября. Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированные в Поволжье, получили первую партию новейших противогазов ПМК-4.

Новые средства защиты отличаются повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона.

Возможности противогазов предусматривают потребление воды в процессе эксплуатации, а также установку средств коррекции зрения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.