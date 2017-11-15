Подразделения инженерных войск ЮВО в Чечне получили новые защитные костюмы ОВР-1 "Сокол"
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ОВР-1 «Сокол». Фото пресс-службы МО РФ.
Источник: пресс-служба МО РФ
ЦАМТО, 14 ноября. В инженерные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Чеченской Республике, поступило более 10 комплектов новейших защитных костюмов ОВР-1 "Сокол".
Защитный костюм "Сокол" способен защитить сапера от осколков при подрыве взрывоопасных предметов.
Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного материала, предотвращающего срабатывание взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие металла. Тканевое покрытие костюма выполнено из негорючего материала.
ОВР-1 "Сокол" сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, а также при воздействии дождя и мокрого снега. Вес костюма составляет 8,5 кг, что более чем в 4 раза меньше веса имеющегося на вооружении костюма "Дублон", сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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14.11.2017
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