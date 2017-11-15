Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Подразделения инженерных войск ЮВО в Чечне получили новые защитные костюмы ОВР-1 "Сокол"

15.11.2017 ЦАМТО 225 1
0
Понравилась новость?
 +2
ОВР-1 «Сокол»
ОВР-1 «Сокол». Фото пресс-службы МО РФ.
Источник: пресс-служба МО РФ

ЦАМТО, 14 ноября. В инженерные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Чеченской Республике, поступило более 10 комплектов новейших защитных костюмов ОВР-1 "Сокол".

Защитный костюм "Сокол" способен защитить сапера от осколков при подрыве взрывоопасных предметов.

Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного материала, предотвращающего срабатывание взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие металла. Тканевое покрытие костюма выполнено из негорючего материала.

ОВР-1 "Сокол" сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, а также при воздействии дождя и мокрого снега. Вес костюма составляет 8,5 кг, что более чем в 4 раза меньше веса имеющегося на вооружении костюма "Дублон", сообщает пресс-служба Южного военного округа.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЗКС-1 Дублон
ОВР-1 Сокол
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13304
№1
15.11.2017 06:01
Боевые сварщики )
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.11 17:00
  • 5
Затевается новый индийский мегатендер
  • 15.11 16:35
  • 3987
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.11 15:23
  • 228
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 15.11 15:11
  • 6
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 15.11 14:40
  • 11
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 15.11 13:48
  • 24
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.11 13:38
  • 5615
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.11 13:32
  • 32
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 15.11 13:01
  • 1
Гиперзвуковая война пугает неопределенностью
  • 15.11 12:55
  • 11
В ОАК рассказали об испытаниях ударных беспилотников в России
  • 15.11 12:51
  • 1
По команде из СССР
  • 15.11 12:51
  • 20
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 15.11 12:48
  • 38
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 15.11 11:59
  • 1
Правительство Румынии одобрило покупку ЗРК "Пэтриот"
  • 15.11 11:49
  • 62
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
другие обсуждаемые темы