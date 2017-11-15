Подразделения инженерных войск ЮВО в Чечне получили новые защитные костюмы ОВР-1 "Сокол"



ОВР-1 «Сокол». Фото пресс-службы МО РФ.

Источник: пресс-служба МО РФ ОВР-1 «Сокол». Фото пресс-службы МО РФ.Источник: пресс-служба МО РФ

ЦАМТО, 14 ноября. В инженерные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Чеченской Республике, поступило более 10 комплектов новейших защитных костюмов ОВР-1 "Сокол".

Защитный костюм "Сокол" способен защитить сапера от осколков при подрыве взрывоопасных предметов.

Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного материала, предотвращающего срабатывание взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие металла. Тканевое покрытие костюма выполнено из негорючего материала.

ОВР-1 "Сокол" сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, а также при воздействии дождя и мокрого снега. Вес костюма составляет 8,5 кг, что более чем в 4 раза меньше веса имеющегося на вооружении костюма "Дублон", сообщает пресс-служба Южного военного округа.