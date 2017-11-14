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Военные железнодорожники возвели подъездные пути к арсеналу комплексного хранения на Урале

15.11.2017 ЦАМТО 427 0
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Железнодорожные войска
Военные учения железнодорожных войск.
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЦАМТО, 14 ноября. Подразделения железнодорожного соединения Центрального военного округа досрочно обеспечили подъездными путями крупный арсенал комплексного хранения на Урале. Для этого было проложено более 2 км железной дороги и оборудовано 4 стрелочных перевода.

В ходе торжественного митинга начальник управления железнодорожных войск Центрального военного округа генерал-майор Олег Брагин поздравил личный состав соединения и вручил награды военнослужащим, отличившимся в строительстве объекта.

Ключевой фазой строительства железнодорожных путей стала сборка рельсошпальных решеток, в ходе которого военнослужащие применили новейший комплекс путевой укладки КПУ-1.

Справочно:

Комплекс путевой укладочный КПУ-1 – это абсолютно новая машина, которая включает в себя сложное навесное оборудование и предназначена для проведения комплекса строительных, ремонтных, восстановительных работ на железнодорожных линиях II-V категорий. Отличительной особенностью таких путевых машин является комбинированный ход – благодаря двум видам колес на одном шасси машина может передвигаться как по железнодорожному полотну, так и по автомобильным дорогам общего пользования.

Большое количество модулей, оснащенных универсальными захватами, позволяют выполнять различные механизированные операции, причем время перевода навесного оборудования в рабочее положение занимает не более 7 мин. Комплекс может управляться дистанционно с помощью специального пульта, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
14.11.2017
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