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Роскосмос планирует к 2019 году открыть в Антарктиде центр приема спутниковой информации

15.11.2017 ТАСС 201 0
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Совещание по ГЛОНАСС
Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
Источник: http://spacecorp.ru/

Совместно с МЧС будут созданы центры в Анадыре и Дудинке, рассказал начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует к 2019 году открыть в Антарктиде центр приема информации со спутников дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщил в понедельник начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко.

"На сегодня [действуют] 11 крупных центров [приема спутниковой информации] на территории всей страны. В этом и следующем годах мы завершим создание центров. Это два новых центра в Анадыре и Дудинке (совместно с МЧС России). Кроме того, планируется развертывание центра на станции "Прогресс" в Антарктиде", - сказал Заичко на конференции по дистанционному зондированию Земли в Москве.

По его словам, неделю назад первый корабль с материалами для фундамента нового центра уже ушел на станцию "Прогресс". "В следующем году будет доставлено оборудование, чтобы в конце 2018 года - начале 2019 года мы центр ввели в эксплуатацию", - уточнил он.
14.11.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
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МЧС
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