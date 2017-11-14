Роскосмос планирует к 2019 году открыть в Антарктиде центр приема спутниковой информации
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Совещание о формировании обновленной концепции развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в холдинге «Российские космические системы».
Источник: http://spacecorp.ru/
Совместно с МЧС будут созданы центры в Анадыре и Дудинке, рассказал начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует к 2019 году открыть в Антарктиде центр приема информации со спутников дистанционного зондирования Земли.
Об этом сообщил в понедельник начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко.
"На сегодня [действуют] 11 крупных центров [приема спутниковой информации] на территории всей страны. В этом и следующем годах мы завершим создание центров. Это два новых центра в Анадыре и Дудинке (совместно с МЧС России). Кроме того, планируется развертывание центра на станции "Прогресс" в Антарктиде", - сказал Заичко на конференции по дистанционному зондированию Земли в Москве.
По его словам, неделю назад первый корабль с материалами для фундамента нового центра уже ушел на станцию "Прогресс". "В следующем году будет доставлено оборудование, чтобы в конце 2018 года - начале 2019 года мы центр ввели в эксплуатацию", - уточнил он.
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14.11.2017
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