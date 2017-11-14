Самолеты ВКС доставили киргизских военных в Таджикистан на учения по антитеррору



Военнослужащие ВС Киргизии.

Источник: Владимир Пирогов / РИА Новости Военнослужащие ВС Киргизии.Источник: Владимир Пирогов / РИА Новости

Всего было переброшено около 100 военнослужащих Киргизии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Самолеты ВКС России обеспечили доставку контингента минобороны Киргизии на совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по антитеррору, которые начинаются во вторник в Таджикистане. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Ил-76 ВКС РФ перебросили около 100 военнослужащих Киргизской Республики с техникой и вооружением на совместные учения в Таджикистан", - сказал Рощупкин.

Ранее на три оперативных аэродрома в Таджикистане были перебазированы из России более 40 самолетов и вертолетов ЦВО. Это Ми-8 АМТШ "Терминатор", Ми-24, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. Российской военной авиации предстоит выполнять учебно-боевые задачи совместно с летчиками вооруженных сил Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

В масштабных учениях, тактические эпизоды которых будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана, примут участие более 5 тыс. солдат и офицеров, в том числе российские органы военного управления, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы. В маневрах задействованы подразделения и воинские части стран ОДКБ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан.