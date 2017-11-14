Эрдоган назвал приоритетное направление сотрудничества с Россией



Президент Турции Тайип Эрдоган. 13 ноября 2017.

Источник: © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool Президент Турции Тайип Эрдоган. 13 ноября 2017.Источник: © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя - РИА Новости. Анкара придает особое значение совместным усилиям с РФ в оборонной промышленности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Особенно, я придаю большое значение совместным усилиям в сфере оборонной промышленности", - заявил Эрдоган по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.