Эрдоган назвал приоритетное направление сотрудничества с Россией
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Президент Турции Тайип Эрдоган. 13 ноября 2017.
Источник: © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя - РИА Новости. Анкара придает особое значение совместным усилиям с РФ в оборонной промышленности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Особенно, я придаю большое значение совместным усилиям в сфере оборонной промышленности", - заявил Эрдоган по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.
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14.11.2017
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