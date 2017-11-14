Белорусский ВПК ищет альтернативные рынки



Реактивная система залпового огня "Полонез".

Источник: © РИА Новости, Виктор Толочко Реактивная система залпового огня "Полонез".Источник: © РИА Новости, Виктор Толочко

При этом большинство предприятий нашей оборонной промышленности по-прежнему ориентировано на российскую оборонку.

Поскольку Россия взяла курс на импортозамещение в области ВПК, у белорусской оборонки нет иного выхода, кроме поиска альтернативных рынков. Вторая половина октября была отмечена большой активностью представителей оборонной промышленности и Министерства обороны Белоруссии в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с коллегами из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

15-16 октября в Абу-Даби состоялось 8-е заседание совместного белорусско-эмиратского комитета по ВТС. С белорусской стороны председательствовал Олег Двигалев, глава Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК). Были подведены итоги выполнения ранее принятых решений, обсуждены перспективные проекты сотрудничества.

17-20 октября в Ханое состоялось заседание смешанной белорусско-вьетнамской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Был обсужден ход реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере ВТС.

23-26 октября в Минске прошло заседание совместного белорусско-турецкого комитета по реализации соглашения между правительствами двух стран по сотрудничеству в области оборонной промышленности. В заседании принял участие заместитель министра национальной обороны Турции Шуай Алпай. Он также встретился с руководством ГВПК и Минобороны. Турецкая делегация посетила ряд предприятий и организаций ВПК.

24-26 октября состоялся визит в Белоруссию командующего силами воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана полковника Кылычбека Айдаралиева. Обсуждались вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами. Особый интерес кыргызская делегация проявила к технологическому потенциалу ВПК Белоруссии в сфере производства, ремонта и модернизации авиационной техники и средств ПВО.

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Чтобы лучше понять, почему белорусские должностные лица взялись так активно продвигать продукцию отечественного ВПК по всем азимутам, предпримем небольшой экскурс в историю.

В советские времена Белорусская ССР имела достаточно высокий удельный вес военного производства в индустриальном секторе экономики: на оборону в республике работали около 120 предприятий и организаций, в том числе 15 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

Между тем ввиду того, что БССР выполняла роль западного бастиона СССР, на ее территории, как правило, не размещались крупные производства готовых образцов и систем вооружений. В подавляющем большинстве случае отечественные предприятия специализировались на изготовлении комплектующих и подсистем.

После распада Советского Союза в процессе конверсии и реструктуризации белорусскому руководству удалось сохранить ядро специализированных предприятий и организаций оборонного сектора (включая все 15 НИИ и КБ) и сформировать производственную кооперацию между ними, создать систему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и изыскать источники финансирования обновления военного производства. А также поддержать свой ВПК внутренним военным заказом.

В результате оборонной промышленности страны удалось создать целый ряд готовых образцов современных эффективных вооружений не только по запросам зарубежных заказчиков, но и для удовлетворения нужд своих вооруженных сил.

"Необходимо отметить, что за прошедшее с распада Советского Союза время белорусские предприятия совершили мощный рывок вперед, освоив разработку и производство высокотехнологичных и интеллектуальных образцов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники), соответствующих самым современным стандартам", - подчеркнул первый заместитель председателя ГВПК Игорь Демиденко в недавнем интервью журналу "ВПК. Беларусь".

По словам Демиденко, сегодня преобладающую часть продукции белорусской оборонки составляют образцы ВВСТ, созданные на базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

"Мы действительно имеем достаточно серьезный авторитет в разработке программного обеспечения, систем управления и в других IT-технологиях, с которым считаются во всем мире", - отметил Демиденко.

Еще одним важным направлением деятельности отечественного ВПК является модернизация образцов вооружений и военной техники. Как сказал Демиденко, "с помощью новейших разработок мы стараемся давать вторую жизнь и советскому "металлу". Качественная модернизация позволяет раскрыть по максимуму весь потенциал состоящих на вооружении ВВСТ и привести их в соответствие с современными требованиями вооруженной борьбы с наименьшими затратами для государства".

При этом большинство предприятий нашей оборонной промышленности по-прежнему ориентировано на российскую оборонку. Они поставляют российским смежникам элементную базу, радиоэлектронные устройства, средства подвижности под различные варианты вооружения, комплексы и системы управления огнем бронетанковой техники и т.д.

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По мнению Демиденко, ВПК Белоруссии и России необходимо стремиться к объединению усилий, развитию и укреплению наукоемких производств с целью повышения общего научно-технического потенциала. Но, как счел нужным подчеркнуть первый зампред председателя ГВПК, делать это нужно "на равноправных условиях".

На первый взгляд, все в этом плане выглядит достаточно благополучно. Согласно постановлению Кабинета министров России, обнародованному 5 января 2016 года, страны, входящие в ЕАЭС (а значит и Белоруссия), могут без ограничений поставлять продукцию военного назначения в Российскую Федерацию.

Еще раньше, 24 декабря 2012 года, российское правительство издало постановление № 1389, которым было предусмотрено, что в России при размещении заказа для государственных нужд, в том числе в рамках гособоронзаказа, к товарам, материалам и комплектующим, страной происхождения которых является Белоруссия, применяется режим, аналогичный режиму, установленному для товаров, материалов и комплектующих российского производства.

Впрочем, вскоре после появления того документа тогдашний председатель ГВПК Сергей Гурулев отметил: "Подписание премьер-министром России этого постановления не говорит, что нас взяли туда и приняли…" Оно лишь информирует, что белорусские предприятия теперь имеют право наравне с российскими "бороться за этот рынок", пояснил Гурулев.

Добавим: время показало, что о равенстве здесь говорить трудно. Лоббизм ряда российских производителей весьма силен, к тому же в последние годы его стало удобно прикрывать вывеской импортозамещения. Идут в ход и политические спекуляции.

Вот выдержка из публикации отраслевого российского журнала "Новый оборонный заказ" за 2015 год, номер 5 (37): "Нужно ли России, находившейся во многих областях в зависимости от украинского ВПК, теперь впадать в зависимость от того же Минска? Политическая ситуация сейчас такова, что можно и глазом не успеть моргнуть, как союзник начнет стремительно менять свои дружественные позиции. Поэтому приоритетом все же должно стать развертывание производства ключевых компонентов военной техники на территории России, даже если это дольше, труднее и дороже".

В свете подобных подходов широкая перспектива для белорусской оборонки просматривается только в случае выхода на альтернативные рынки вооружения и военной техники. И в этом направлении есть определенные успехи.

Согласно данным, которые сообщил в интервью порталу "Евразия. Эксперт" военный аналитик из Минска, полковник запаса Александр Тиханский, ныне основными заказчиками белорусского вооружения и военной техники являются Азербайджан, Йемен, Казахстан, ОАЭ, Сирия, Судан, Уганда и Эритрея. В меньшем объеме вооружения отечественного производства также поставлялись в Армению, Джибути, Кот-д'Ивуар, на Кубу, в Нигерию, Польшу, Словакию и Туркменистан.

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Зарубежные клиенты закупают у нас автоматизированные системы управления войсками и оружием, системы проводной, волоконно-оптической и радиосвязи, аэрокосмическую оптоэлектронную аппаратуру и комплексы для получения цифровых электронных карт, навигационное обеспечение высокоточного оружия, системы управления огнем бронетанковой техники, современные оптико-электронные прицелы для стрелкового оружия, лазерные инфракрасные прожекторы для танков и БМП, прикладные программные комплексы, обеспечивающие управление радиолокационными, лазерно-оптическими и информационными системами противоракетной обороны, станциями предупреждения ракетного нападения и системами контроля космического пространства.

Помимо этого, предприятия и организации ВПК Белоруссии продолжают работать над модернизацией широкого спектра военной техники и вооружения советского производства, отметил Тиханский.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за 2004-2011 годы наша страна экспортировала военной техники и вооружений на сумму свыше 550 миллионов долларов, за 2012-2016 годы - на 625 миллионов долларов.

Сегодня руководство ВПК считает, что экспорт вооружения и военной техники в принципе можно нарастить до 1 миллиард долларов в год.

Александр Алесин