Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России



Научные исследования в ядерной сфере.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС Научные исследования в ядерной сфере.Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Повышенная концентрация рутения-106 в атмосфере была зафиксирована несколькими европейскими странами. Такое событие может вызвать во Франции необходимость защиты населения, пишет журналист Le Monde Пьер Ле Ир.

Что произошло в конце сентября в южных регионах Урала? По данным французских служб по мониторингу, весьма вероятно, речь идет о некой ядерной утечке, природа которой остается тайной. Россия опровергает всякую причастность. Тем не менее, утечка может стать источником очень сильного заражения, с потенциально тяжелыми последствиями для жителей близлежащих населенных пунктов, говорится в статье.

В начале октября французский Институт радиологической защиты и ядерной безопасности (IRSN) забил тревогу, сигнализируя об обнаружении радиоактивности в атмосфере многими европейскими службами мониторинга: речь шла об очень низком содержании искусственного радиоактивного элемента рутений-106, указывает автор.

Исследования, проведенные в Европе в последующие недели, показали, что как минимум 14 стран, в том числе Франция, определили присутствие этого радиоактивного элемента в воздухе, продолжает журналист.

"Начиная с 13 октября рутений-106 больше не обнаруживается во Франции", - уточняет IRSN. И добавляет, что уровни концентрации рутения-106 в воздухе, выявленные в Европе и тем более во Франции, не вызывают последствий как для здоровья людей, так и для окружающей среды.

Однако IRSN пошел дальше в своих расследованиях, пытаясь отследить источник утечки рутения-106. Присутствие этого радиоактивного элемента в атмосфере не может возникнуть в результате аварии на атомном реакторе, так как в этом случае утечка сопровождалась бы другими продуктами распада, в частности, радиоактивным изотопом цезия, которые не были обнаружены. Другая гипотеза - падение спутника, снабженного электрогенератором с рутением, - была отклонена МАГАТЭ, поясняет Ле Ир.

Остается единственная возможность - авария на установке ядерного топлива, речь идет о заводе по переработке использованного топлива или некой структуре по производству оборудования с радиоактивным излучением. В частности, рутений используется в области медицины для лечения методом радиотерапии, говорится в статье.

Как заявила МАГАТЭ, на сегодняшний день ни одна страна не объявила себя источником этой утечки. Россия сразу отвергла всякую ответственность, ее агентство "Росатом" заявило, что "радиоактивная обстановка вокруг российских ядерных установок находится в норме". Казахстан также отклонил идею о своей причастности, пишет журналист.

Исходя из метеорологических данных Météo France (в частности, по перемещению воздушных масс) и результатов мониторинга в других европейских странах, IRSN произвел исследования на моделирующей установке с целью определить место и количество утечки. Из этого следует, что "самая вероятная зона находится между Волгой и Уралом, без возможности определить точное место выброса".

IRSN подчеркивает: "Последствия утечки такого масштаба во Франции могут вызвать необходимость принять локальные меры по защите населения, находящегося в радиусе нескольких километров от места выброса".

Иного мнения придерживается Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности (CRIIRAD).

Как отмечает директор ее лаборатории Брюно Шарейрон, радиоактивность рутения-106 уменьшается наполовину примерно через год (372 дня), он "является продуктом распада, который, единожды упав на почву и растительный покров, может вызвать длительное заражение".

По мнению CRIIRAD, "существует необходимость применить меры по защите живущего в непосредственной близости населения", для которого "перенесенные дозы сильно превосходят санитарные нормы". Кроме того, комиссия требует, чтобы "программа специального радиологического мониторинга была применена на европейском уровне, для проверки заражения продуктов питания, входящих в группу риска".

Пьер Ле Ир (Le Monde)