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Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России

15.11.2017 InoPressa.ru 854 5
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Научные исследования
Научные исследования в ядерной сфере.
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Повышенная концентрация рутения-106 в атмосфере была зафиксирована несколькими европейскими странами. Такое событие может вызвать во Франции необходимость защиты населения, пишет журналист Le Monde Пьер Ле Ир.


Что произошло в конце сентября в южных регионах Урала? По данным французских служб по мониторингу, весьма вероятно, речь идет о некой ядерной утечке, природа которой остается тайной. Россия опровергает всякую причастность. Тем не менее, утечка может стать источником очень сильного заражения, с потенциально тяжелыми последствиями для жителей близлежащих населенных пунктов, говорится в статье.


В начале октября французский Институт радиологической защиты и ядерной безопасности (IRSN) забил тревогу, сигнализируя об обнаружении радиоактивности в атмосфере многими европейскими службами мониторинга: речь шла об очень низком содержании искусственного радиоактивного элемента рутений-106, указывает автор.


Исследования, проведенные в Европе в последующие недели, показали, что как минимум 14 стран, в том числе Франция, определили присутствие этого радиоактивного элемента в воздухе, продолжает журналист.


"Начиная с 13 октября рутений-106 больше не обнаруживается во Франции", - уточняет IRSN. И добавляет, что уровни концентрации рутения-106 в воздухе, выявленные в Европе и тем более во Франции, не вызывают последствий как для здоровья людей, так и для окружающей среды.


Однако IRSN пошел дальше в своих расследованиях, пытаясь отследить источник утечки рутения-106. Присутствие этого радиоактивного элемента в атмосфере не может возникнуть в результате аварии на атомном реакторе, так как в этом случае утечка сопровождалась бы другими продуктами распада, в частности, радиоактивным изотопом цезия, которые не были обнаружены. Другая гипотеза - падение спутника, снабженного электрогенератором с рутением, - была отклонена МАГАТЭ, поясняет Ле Ир.


Остается единственная возможность - авария на установке ядерного топлива, речь идет о заводе по переработке использованного топлива или некой структуре по производству оборудования с радиоактивным излучением. В частности, рутений используется в области медицины для лечения методом радиотерапии, говорится в статье.


Как заявила МАГАТЭ, на сегодняшний день ни одна страна не объявила себя источником этой утечки. Россия сразу отвергла всякую ответственность, ее агентство "Росатом" заявило, что "радиоактивная обстановка вокруг российских ядерных установок находится в норме". Казахстан также отклонил идею о своей причастности, пишет журналист.


Исходя из метеорологических данных Météo France (в частности, по перемещению воздушных масс) и результатов мониторинга в других европейских странах, IRSN произвел исследования на моделирующей установке с целью определить место и количество утечки. Из этого следует, что "самая вероятная зона находится между Волгой и Уралом, без возможности определить точное место выброса".


IRSN подчеркивает: "Последствия утечки такого масштаба во Франции могут вызвать необходимость принять локальные меры по защите населения, находящегося в радиусе нескольких километров от места выброса".


Иного мнения придерживается Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности (CRIIRAD).


Как отмечает директор ее лаборатории Брюно Шарейрон, радиоактивность рутения-106 уменьшается наполовину примерно через год (372 дня), он "является продуктом распада, который, единожды упав на почву и растительный покров, может вызвать длительное заражение".


По мнению CRIIRAD, "существует необходимость применить меры по защите живущего в непосредственной близости населения", для которого "перенесенные дозы сильно превосходят санитарные нормы". Кроме того, комиссия требует, чтобы "программа специального радиологического мониторинга была применена на европейском уровне, для проверки заражения продуктов питания, входящих в группу риска".


Пьер Ле Ир (Le Monde)
14.11.2017
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Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Восход
13304
№1
15.11.2017 06:07
Цитата, q
между Волгой и Уралом,
Опять Маяк отличился, не?

15.03.1953 — возникла СЦР (самоподдерживающаяся цепная реакция). Переоблучён персонал завода;

13.10.1955 — разрыв технологического оборудования и разрушение частей здания.

21.04.1957 — СЦР на заводе № 20 в сборнике оксалатных декантатов после фильтрации осадка оксалата обогащённого урана. Шесть человек получили дозы облучения от 300 до 1000 бэр (четыре женщины и двое мужчин), одна женщина умерла.

29.09.1957 — Кыштымская авария. Индекс по шкале INES — 6.

02.10.1958 — СЦР на заводе. Проводились опыты по определению критической массы обогащённого урана в цилиндрической ёмкости при различных концентрациях урана в растворе. Персонал нарушил правила и инструкции по работе с ЯДМ (ядерный делящийся материал). В момент СЦР персонал получил дозы облучения от 7600 до 13000 бэр. Три человека погибло, один человек получил лучевую болезнь и ослеп. В том же году И. В. Курчатов выступил на высшем уровне и доказал необходимость учреждения специального государственного подразделения по безопасности. Такой организацией стала ЛЯБ.

28.07.1959 — разрыв технологического оборудования.

05.12.1960 — СЦР на заводе. Пять человек были переоблучены.

26.02.1962 — взрыв в сорбционной колонне, разрушение оборудования.

07.09.1962 — СЦР.

16.12.1965 — СЦР на заводе № 20 продолжалась 14 часов.

10.12.1968 — СЦР. Раствор плутония был залит в цилиндрический контейнер с опасной геометрией. Один человек погиб, другой получил высокую дозу облучения и лучевую болезнь, после которой ему были ампутированы ноги и правая рука.

11.02.1976 на радиохимическом заводе в результате неквалифицированных действий персонала произошло развитие автокаталитической реакции концентрированной азотной кислоты с органической жидкостью сложного состава. Аппарат взорвался, произошло радиоактивное загрязнение помещений ремонтной зоны и прилегающего участка территории завода. Индекс по шкале INES — 3.

02.10.1984 — взрыв на вакуумном оборудовании реактора.

16.11.1990 — взрывная реакция в ёмкостях с реагентом. Два человека получили химические ожоги, один погиб.

17.07.1993 — Авария на радиоизотопном заводе ПО «Маяк» с разрушением сорбционной колонны и выбросом в окружающую среду незначительного количества a-аэрозолей. Радиационный выброс был локализован в пределах производственных помещений цеха.

02.08.1993 — Авария линии выдачи пульпы с установки по очистке жидких РАО произошёл инцидент, связанный с разгерметизацией трубопровода и попаданием 2 м3; радиоактивной пульпы на поверхность земли (загрязнено около 100 м3; поверхности). Разгерметизация трубопровода привела к вытеканию на поверхность земли радиоактивной пульпы активностью около 0,3 Ки. Радиоактивный след был локализован, загрязнённый грунт вывезен.

27.12.1993 — инцидент на радиоизотопном заводе, где при замене фильтра произошёл выброс в атмосферу радиоактивных аэрозолей. Выброс составлял по b-активности 0,033 Ки, по активности 0,36 мКи.

04.02.1994 зафиксирован повышенный выброс радиоактивных аэрозолей: по &#946;-активности 2-суточных уровней, по 137Cs суточных уровней, суммарная активность 15,7 мКи.

30.03.1994 при переходе зафиксировано превышение суточного выброса по 137Cs в 3, &#946;-активности — 1,7, &#945;-активности — в 1,9 раза.

В мае 1994 по системе вентиляции здания завода произошёл выброс активностью 10,4 мКи &#946;-аэрозолей. Выброс по 137Cs составил 83 % от контрольного уровня.

07.07.1994 на приборном заводе обнаружено радиоактивное пятно площадью несколько квадратных дециметров. Мощность экспозиционной дозы составила 500 мкР/с. Пятно образовалось в результате протечек из заглушенной канализации.

31.08.1994 зарегистрирован повышенный выброс радионуклидов в атмосферную трубу здания радиохимического завода (238,8 мКи, в том числе доля 137Cs составила 4,36 % годового предельно допустимого выброса этого радионуклида). Причиной выброса радионуклидов явилась разгерметизация ТВЭЛ ВВЭР-440 при проведении операции отрезки холостых концов ОТВС (отработавших тепловыделяющих сборок) в результате возникновения неконтролируемой электрической дуги.

24.03.1995 зафиксировано превышение на 19 % нормы загрузки аппарата плутонием, что можно рассматривать как ядерно-опасный инцидент.

15.09.1995 на печи остекловывания высокоактивных ЖРО (жидких радиоактивных отходов) была обнаружена течь охлаждающей воды. Эксплуатация печи в регламентном режиме была прекращена.

21.12.1995 при разделке термометрического канала произошло облучение четырёх работников (1,69, 0,59, 0,45, 0,34 бэр). Причина инцидента — нарушение работниками предприятия технологических регламентов.

24.07.1995 произошёл выброс аэрозолей 137Сs, величина которого составила 0,27 % годовой величины ПДВ для предприятия. Причина — возгорание фильтрующей ткани.

14.09.1995 при замене чехлов и смазке шаговых манипуляторов зарегистрировано резкое повышение загрязнения воздуха &#945;-нуклидами.

22.10.1996 произошла разгерметизация змеевика охлаждающей воды одной из ёмкостей-хранилищ высокоактивных отходов. В результате произошло загрязнение трубопроводов системы охлаждения хранилищ. В результате данного инцидента 10 работников отделения получили радиоактивное облучение от 2,23&#215;10&#8722;3 до 4,8&#215;10&#8722;2 Зв.

20.11.1996 на химико-металлургическом заводе при проведении работ на электрооборудовании вытяжного вентилятора произошёл аэрозольный выброс радионуклидов в атмосферу, который составил 10 % от разрешённого годового выброса завода.

27.08.1997 в здании завода РТ-1 в одном из помещений было обнаружено загрязнение пола площадью от 1 до 2 м&#178;, мощность дозы гамма-излучения от пятна составляла от 40 до 200 мкР/с.

06.10.1997 зафиксировано повышение радиоактивного фона в монтажном здании завода РТ-1. Замер мощности экспозиционной дозы показал величину до 300 мкР/с.

23.09.1998 при подъёме мощности реактора ЛФ-2 («Людмила») после срабатывания автоматической защиты допустимый уровень мощности был превышен на 10 %. В результате в трёх каналах произошла разгерметизация части твэлов, что привело к загрязнению оборудования и трубопроводов первого контура. Содержание 133Хе в выбросе из реактора в течение 10 дней превысило годовой допустимый уровень.

09.09.2000 произошло отключение на ПО «Маяк» энергоснабжения на 1,5 часа, которое могло привести к возникновению аварии
-1
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RU
просто экспл
3861
№2
15.11.2017 07:10
ле монд и другие газетенки брешут шо дышут , а дышут они постоянно .
уже писали про этот бред , и выяснили что наибольшая концентрация находится в Европе , точнее Румыния , и  у России наибольшая его концентрация у Питера , но она намного меньше чем в ЕС.
и как там могло случиться что утечка между Волгой и Уралом , а фонит в ЕС ?
0
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RU
Павел 1978
8763
№3
15.11.2017 08:02
почему кроме Франции никто не кричит?
Франция с РФ не граничит. Польша, ФРГ, Скандинавия молчат.
+4
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RU
fkedurch
104
№4
15.11.2017 08:18
http://geoenergetics.ru/2017/10/19/magate-stavit-tochku-v-skandale-vokrug-ruteniya/
Основное:
Цитата, q
Вот, собственно, и вся сенсация. Как и следовало ожидать, МАГАТЭ не подтвердило версию немецкого ведомства, иного и не могло быть. Контрольные измерительные пункты радиоактивности на территории России не скрывают свои данные, с ними действительно можно знакомиться в режиме онлайн. Версия немецких «специалистов» может быть реализована только одним способом: 106Ru немедленно после своей «утечки на Южном Урале» стартует вертикально вверх в космическое пространство, а после того, как планета Земля повернется на необходимое количество градусов, не менее стремительно пикирует на территорию Европы. Только в этом случае версия о том, что «уральский рутений-106» не зафиксирован на территории России, которую он миновал для того, чтобы переполошить всю Европу, имеет право на существование
+6
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RU
VK
510
№5
15.11.2017 08:38
...я тоже никера не понял "французкую" логику. Допустим по расположению областей высокого/низкого давления и температурам воздушных масс можно вычислить примерный район источника, хотя лично я сомневаюсь в способности Урала нагреть воздушные массы так, чтобы они сформировали восходящий поток воздуха, способный вытеснить атлантические и "низпасть" на территорию Франции. Но, я не метеоролог, допустим так и было.

Почитал "вику", где этот рутений применяется и возник вопрос "в студию", причем тут ядерное топливо? Если продолжать логическую мысль, если действительно авария на объекте с ядерным топливом, то почему обнаружили рутений, а не уран или чем там у нас "топят" ядерные печки?

Если верить "вике", то: Значительным источником рутения для его добычи является выделение его из осколков деления ядерных материалов (плутоний, уран, торий), где его содержание в отработанных ТВЭЛах достигает 250 граммов на тонну «сгоревшего» ядерного топлива.

Т.е. логика заставляет предположить, что на 0,25 условных единиц обнаруженного рутения должно приходиться 1000 условных единиц основного ядерного топлива, допустим урана.
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