Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России
|
|
Научные исследования в ядерной сфере.
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Повышенная концентрация рутения-106 в атмосфере была зафиксирована несколькими европейскими странами. Такое событие может вызвать во Франции необходимость защиты населения, пишет журналист Le Monde Пьер Ле Ир.
Что произошло в конце сентября в южных регионах Урала? По данным французских служб по мониторингу, весьма вероятно, речь идет о некой ядерной утечке, природа которой остается тайной. Россия опровергает всякую причастность. Тем не менее, утечка может стать источником очень сильного заражения, с потенциально тяжелыми последствиями для жителей близлежащих населенных пунктов, говорится в статье.
В начале октября французский Институт радиологической защиты и ядерной безопасности (IRSN) забил тревогу, сигнализируя об обнаружении радиоактивности в атмосфере многими европейскими службами мониторинга: речь шла об очень низком содержании искусственного радиоактивного элемента рутений-106, указывает автор.
Исследования, проведенные в Европе в последующие недели, показали, что как минимум 14 стран, в том числе Франция, определили присутствие этого радиоактивного элемента в воздухе, продолжает журналист.
"Начиная с 13 октября рутений-106 больше не обнаруживается во Франции", - уточняет IRSN. И добавляет, что уровни концентрации рутения-106 в воздухе, выявленные в Европе и тем более во Франции, не вызывают последствий как для здоровья людей, так и для окружающей среды.
Однако IRSN пошел дальше в своих расследованиях, пытаясь отследить источник утечки рутения-106. Присутствие этого радиоактивного элемента в атмосфере не может возникнуть в результате аварии на атомном реакторе, так как в этом случае утечка сопровождалась бы другими продуктами распада, в частности, радиоактивным изотопом цезия, которые не были обнаружены. Другая гипотеза - падение спутника, снабженного электрогенератором с рутением, - была отклонена МАГАТЭ, поясняет Ле Ир.
Остается единственная возможность - авария на установке ядерного топлива, речь идет о заводе по переработке использованного топлива или некой структуре по производству оборудования с радиоактивным излучением. В частности, рутений используется в области медицины для лечения методом радиотерапии, говорится в статье.
Как заявила МАГАТЭ, на сегодняшний день ни одна страна не объявила себя источником этой утечки. Россия сразу отвергла всякую ответственность, ее агентство "Росатом" заявило, что "радиоактивная обстановка вокруг российских ядерных установок находится в норме". Казахстан также отклонил идею о своей причастности, пишет журналист.
Исходя из метеорологических данных Météo France (в частности, по перемещению воздушных масс) и результатов мониторинга в других европейских странах, IRSN произвел исследования на моделирующей установке с целью определить место и количество утечки. Из этого следует, что "самая вероятная зона находится между Волгой и Уралом, без возможности определить точное место выброса".
IRSN подчеркивает: "Последствия утечки такого масштаба во Франции могут вызвать необходимость принять локальные меры по защите населения, находящегося в радиусе нескольких километров от места выброса".
Иного мнения придерживается Комиссия независимых исследований и информации о радиоактивности (CRIIRAD).
Как отмечает директор ее лаборатории Брюно Шарейрон, радиоактивность рутения-106 уменьшается наполовину примерно через год (372 дня), он "является продуктом распада, который, единожды упав на почву и растительный покров, может вызвать длительное заражение".
По мнению CRIIRAD, "существует необходимость применить меры по защите живущего в непосредственной близости населения", для которого "перенесенные дозы сильно превосходят санитарные нормы". Кроме того, комиссия требует, чтобы "программа специального радиологического мониторинга была применена на европейском уровне, для проверки заражения продуктов питания, входящих в группу риска".
Пьер Ле Ир (Le Monde)
|
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат InoPressa.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.10.2017 Ректор Томского политеха: как амбиции и талант помогают готовить инженерную элиту
05.10.2017 Александр Пухненков, «Астейс»: «Если после подрыва экипаж жив, это самая высокая оценка нашего труда»
29.09.2017 Защита страны и "технологии будущего": российские атомщики отметят праздник
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
24.01.2017 Вячеслав Першуков: Росатом в 2016 году целиком выполнил планы по инновациям
27.12.2016 Год энергичного развития
13.12.2016 Выставка здоровья
29.09.2016 Вячеслав Першуков: мы создаем ведущий мировой центр по быстрым реакторам
|
просто экспл
3861
|
№2
15.11.2017 07:10
ле монд и другие газетенки брешут шо дышут , а дышут они постоянно .
уже писали про этот бред , и выяснили что наибольшая концентрация находится в Европе , точнее Румыния , и у России наибольшая его концентрация у Питера , но она намного меньше чем в ЕС.
и как там могло случиться что утечка между Волгой и Уралом , а фонит в ЕС ?
|
0Сообщить модератору
|
Павел 1978
8763
|
№3
15.11.2017 08:02
почему кроме Франции никто не кричит?
Франция с РФ не граничит. Польша, ФРГ, Скандинавия молчат.
|
+4Сообщить модератору
|
fkedurch
104
|
№4
15.11.2017 08:18
http://geoenergetics.ru/2017/10/19/magate-stavit-tochku-v-skandale-vokrug-ruteniya/
Основное:
Цитата, q
Вот, собственно, и вся сенсация. Как и следовало ожидать, МАГАТЭ не подтвердило версию немецкого ведомства, иного и не могло быть. Контрольные измерительные пункты радиоактивности на территории России не скрывают свои данные, с ними действительно можно знакомиться в режиме онлайн. Версия немецких «специалистов» может быть реализована только одним способом: 106Ru немедленно после своей «утечки на Южном Урале» стартует вертикально вверх в космическое пространство, а после того, как планета Земля повернется на необходимое количество градусов, не менее стремительно пикирует на территорию Европы. Только в этом случае версия о том, что «уральский рутений-106» не зафиксирован на территории России, которую он миновал для того, чтобы переполошить всю Европу, имеет право на существование
|
+6Сообщить модератору
|
VK
510
|
№5
15.11.2017 08:38
...я тоже никера не понял "французкую" логику. Допустим по расположению областей высокого/низкого давления и температурам воздушных масс можно вычислить примерный район источника, хотя лично я сомневаюсь в способности Урала нагреть воздушные массы так, чтобы они сформировали восходящий поток воздуха, способный вытеснить атлантические и "низпасть" на территорию Франции. Но, я не метеоролог, допустим так и было.
Почитал "вику", где этот рутений применяется и возник вопрос "в студию", причем тут ядерное топливо? Если продолжать логическую мысль, если действительно авария на объекте с ядерным топливом, то почему обнаружили рутений, а не уран или чем там у нас "топят" ядерные печки?
Если верить "вике", то: Значительным источником рутения для его добычи является выделение его из осколков деления ядерных материалов (плутоний, уран, торий), где его содержание в отработанных ТВЭЛах достигает 250 граммов на тонну «сгоревшего» ядерного топлива.
Т.е. логика заставляет предположить, что на 0,25 условных единиц обнаруженного рутения должно приходиться 1000 условных единиц основного ядерного топлива, допустим урана.
|
0Сообщить модератору