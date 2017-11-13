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В Европе появится инструмент для военного сотрудничества

15.11.2017 InoPressa.ru 144 0
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Анаконда-2016
Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016".
Источник: © AP Photo, Alik Keplicz

Министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС согласуют в понедельник программу "постоянного структурированного сотрудничества" в сфере обороны (Pesco), сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.


"Если верить энтузиастам в Брюсселе, это событие войдет в историю", - отмечает автор статьи Даниэль Брёсслер. По словам журналиста, создание нового союза позволит реализовать "до настоящего момента не использованную возможность Договора о Европейском союзе: после десятилетий самоограничения ЕС впервые получит настоящий инструмент для военного сотрудничества".


Реализация данного проекта стала возможной благодаря "ситуации, создавшейся в результате выхода Великобритании из ЕС и победы Дональда Трампа на американских выборах". "Непредсказуемость Трампа усилила желание ЕС расширить свои возможности в сфере обороны", - говорится в статье.


При этом о конкуренции НАТО речь в любом случае не идет. Pesco является амбициозным объединяющим проектом, предоставляющим "законодательную основу для инвестиций в безопасность и защиту территории ЕС и его граждан", цитирует автор оказавшийся в распоряжении издания документ, который в понедельник будет подписан министрами свыше 20 стран. Тем не менее, "усиленная военная мощь стран ЕС пойдет и на пользу НАТО", подчеркивает Брёсслер.


По словам журналиста, "по крайней мере, вначале Pesco будет не оборонительным союзом, а инструментом, который объединит военные инвестиции и создаст лучшую основу для проведения совместных операций".


Каждая страна-участница должна взять на себя 20 обязательств. Особенно актуальным является обязательство по ускорению приведения вооруженных сил в боеготовность, которое должно включать и "возможную проверку процесса принятия решений в государствах". Очевидно, речь идет, в том числе, и о предубежденном восприятии немецким парламентом европейских партнеров как фактора нестабильности при реализации совместных проектов. Германия уже заранее заявила: "Национальные конституционно-правовые процессы принятия решений обязательствами затронуты не будут".


В заключение автор замечает: "Военная "Шенгенская зона" должна позаботиться и о том, чтобы в будущем границы в ЕС были открыты и для танков".


Süddeutsche Zeitung
13.11.2017
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