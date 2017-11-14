В Раде предлагают узаконить военные информационно-психологические операции в мирное время
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Верховная Рада Украины.
Источник: cit.ua
Также предлагаемым законопроектом разрешается проведение в мирное время разведки и информационно-аналитической деятельности
КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Законопроект, уполномочивающий силовые ведомства Украины проводить спецразведку и военные информационно-психологические операции в мирное время, зарегистрирован в украинском парламенте.
Авторы документа - спикер Верховной рады Андрей Парубий, депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз и депутат от партии "Народный фронт" Юрий Береза.
"Цель законопроекта - предоставление законных оснований для ведения специальной разведки соответствующими подразделениями, которым действующим законодательством предоставлено такое право, в период подготовки государства к обороне, а также проведение военных информационно-психологических операций", - говорится в пояснительной записке к документу, текст которой опубликован на сайте Верховной рады.
Законопроектом разрешается проведение разведки и информационно-аналитической деятельности, а также "военных информационно-психологических операций" в мирное время и "угрожающий период", который предшествует введению неотложных мер по предотвращению агрессии. "Получение разведывательной информации, в том числе посредством ведения специальной разведки, является залогом принятия своевременных решений всеми органами государственной власти Украины", - считают депутаты.
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14.11.2017
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