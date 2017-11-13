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ФСВТС: контракты по ПВО с Саудовской Аравией подписаны

15.11.2017 ТАСС 456 0
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

При этом глава военно-технической службы Дмитрий Шугаев не уточнил, о каких именно системах идет речь

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия подписали контракты в области ПВО, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У нас известные контракты в области ПВО и по другим темам подписаны", - сказал он, не уточнив, о каких именно системах идет речь.

Ранее пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о поставках зенитных ракетных систем С-400.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий

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