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В России завершились госиспытания аэростата связи и управления войсками

15.11.2017 ТАСС 257 0
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Многоцелевой аэростат «Пересвет»
Многоцелевой аэростат «Пересвет» разработки Долгопрудненского КБ автоматики (холдинг «Росэлектроника»).
Источник: youtube.com

В ходе испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики, комплекс рекомендован для принятия на вооружение

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Аэростат связи и управления войсками прошел госиспытания в рамках опытно-конструкторской работы "Мультипликация". Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика "Росэлектроники" (входит в "Ростех").

"Государственные испытания опытного образца аэростатного комплекса ретрансляции информации, сигналов связи и управления войсками, разработанного АО "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех"), успешно завершены. Соответствующий акт утвержден госзаказчиком", - говорится в ее сообщении.

По словам пресс-службы, в ходе испытаний подтверждены основные тактико-технические характеристики, комплекс рекомендован для принятия на вооружение.

Первый российский аэростатный комплекс создан в рамках опытно-конструкторской работы "Мультипликация" "Концерном "Вега" (входит в Росэлектронику). В разработке участвовали АО "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" и рыбинское АО "КБ "Луч" (оба входят в Концерн "Вега"), а также ЗАО "Универсал-Аэро".
13.11.2017
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принадлежат ТАСС
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