ВВС НАТО шесть раз за неделю сопроводили самолеты ВКС, заявили в Литве
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Истребитель НАТО F-16 и российский истребитель Су-27 над водами Балтики.
Источник: МО РФ
ВИЛЬНЮС, 13 ноя - РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, за неделю шесть раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтикой с целью сопровождения российских самолетов, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.
Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.
"С 6 по 13 ноября истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, шесть раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов", - говорится в сообщении оборонного ведомства балтийской республики.
По данным ведомства, истребители ВВС НАТО сопровождали в основном транспортные российские самолеты и сопровождающие их истребители. Всего за неделю было опознано и сопровождено 18 самолетов РФ, большая часть из них, как утверждают в министерстве, летела с отключенными радиолокационными автоответчиками.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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12.11.2017
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