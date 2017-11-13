В "Роскосмосе" рассказали, сколько спутников войдут в группировку "Арктика"



Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Группировка метеорологических аппаратов "Арктика" будет состоять из пяти спутников, запустить которые планируется до 2025 года, сообщил журналистам заместитель директора департамента навигационных систем и комплексов госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.

Аппараты "Арктика-М" №1 и №2 будут запущены в 2019 и 2021 годах; еще три спутника - №3, №4 и №5 - будут выведены на орбиты в 2023, 2024 и 2025 годах, следует из презентации, представленной Заичко на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса".

Ранее глава предприятия-производителя спутников НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский сообщал журналистам, что на предприятии надеются, что в окончательной версии группировки "Арктика-М" будет состоять из более чем двух аппаратов, законтрактованных на 2017 год.

"Арктика" - спутниковая система на высокоэллиптических орбитах, необходимая для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Два космических аппарата в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должны будут обеспечить круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.

"Роскосмос" заключил в 2012 году с НПО имени Лавочкина контракт на изготовление первой очереди многоцелевой космической системы "Арктика", которая обеспечит связь и постоянное наблюдение в полярных областях и акватории Северного Ледовитого океана.

Изначальный срок выполнения работ по контракту был обозначен как ноябрь 2015 года. Но в связи с неоднократными изменениями в проекте Федеральной космической программы на 2016-2025 годы появилась новая дата запуска первого аппарата - 2017 год.