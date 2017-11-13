В "Роскосмосе" рассказали, сколько спутников войдут в группировку "Арктика"
|
|
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Группировка метеорологических аппаратов "Арктика" будет состоять из пяти спутников, запустить которые планируется до 2025 года, сообщил журналистам заместитель директора департамента навигационных систем и комплексов госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.
Аппараты "Арктика-М" №1 и №2 будут запущены в 2019 и 2021 годах; еще три спутника - №3, №4 и №5 - будут выведены на орбиты в 2023, 2024 и 2025 годах, следует из презентации, представленной Заичко на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса".
Ранее глава предприятия-производителя спутников НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский сообщал журналистам, что на предприятии надеются, что в окончательной версии группировки "Арктика-М" будет состоять из более чем двух аппаратов, законтрактованных на 2017 год.
"Арктика" - спутниковая система на высокоэллиптических орбитах, необходимая для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Два космических аппарата в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должны будут обеспечить круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.
"Роскосмос" заключил в 2012 году с НПО имени Лавочкина контракт на изготовление первой очереди многоцелевой космической системы "Арктика", которая обеспечит связь и постоянное наблюдение в полярных областях и акватории Северного Ледовитого океана.
Изначальный срок выполнения работ по контракту был обозначен как ноябрь 2015 года. Но в связи с неоднократными изменениями в проекте Федеральной космической программы на 2016-2025 годы появилась новая дата запуска первого аппарата - 2017 год.
|
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.11.2017 Роскосмос планирует в 2019, 2020 и 2025 годах запустить три малых спутника "Кондор-ФКА"
28.08.2017 Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
21.07.2017 Главные премьеры авиасалона МАКС-2017 в небе и на земле
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
30.05.2017 Генеральный директор НПО Лавочкина: все российские лунные миссии будут стартовать с космодрома Восточный
13.02.2017 Максим Матюшин: "В любой критической ситуации на МКС может быть проведен срочный спуск пилотируемого корабля со спасаемым экипажем с орбиты"
18.10.2016 Запуск спутниковой системы "Арктика" перенесен на 2018 год