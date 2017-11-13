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Израиль развернул ПРО после угроз палестинских боевиков

15.11.2017 РИА Новости 169 0
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Израильская пограничная полиция. Архивное фото
Израильская пограничная полиция. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Menahem Kahana

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Израильские военные развернули противоракетные батареи в густонаселенной центральной части страны, обвинив палестинских боевиков в подготовке акции возмездия за гибель дюжины соратников.

Израильтяне опасаются, что группировка "Исламский джихад*", имеющая на вооружении тысячи ракет в секторе Газа, попытается отомстить за разрушение подземного туннеля, в котором две недели назад погибли 12 палестинцев.

"Это действительно так. Они размещены в центре страны", - сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы, подтвердив сообщения местных СМИ о развертывании комплексов ПРО "Железный купол".

Ранее военные предупредили, что любая атака со стороны "Исламского джихада*", который они обвиняют в связях с Ираном и Сирией, получит "жесткий и решительный" отпор.

*Запрещенная в России террористическая органзация
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Проекты
Железный купол

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