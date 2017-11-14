Глава Минобороны США назвал приобретение С-400 суверенным делом Турции
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Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов - суверенное дело Анкары, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Это суверенное решение Турции. Правда, ясно, что это не будет совместимо с (вооружением) НАТО. Так что им (Турции) придется это рассмотреть, если они будут с этим продвигаться", - сказал Мэттис, которого цитирует пресс-служба Пентагона.
Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Турецкий премьер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.
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14.11.2017
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