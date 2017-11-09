В США предложили вводить санкции против России за нарушение договора РСМД
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Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Конгресс США намерен обязать президента сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за "нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (РСМД). Подобная мера предусмотрена в проекте оборонного бюджета на 2018 финансовый год, согласованный обеими палатами.
Как говорится в документе, президент должен будет представлять в комитеты конгресса отчет с перечнем лиц, которые "приказали или содействовали несоблюдению Россией договора о РСМД". Другой пункт законопроекта предусматривает, что под санкции могут попасть фактически любые представители российских властей.
По истечении 60 дней со дня представления такого отчета президент США должен будет предлагать варианты введения санкций против упомянутых лиц.
Санкции предусматривают "замораживание" счетов и собственности в американской юрисдикции, запрет на деловые контакты с такими лицами и запрет на их въезд в США.
В МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Министр также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.
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09.11.2017
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