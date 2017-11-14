Российские и японские моряки проведут совместные спасательные учения



Репетиция учений спасателей. Архивное фото.

Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой МЧС РФ Репетиция учений спасателей. Архивное фото.Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой МЧС РФ

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Моряки российского Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны Японии проведут совместные учения по поиску и спасению на море "Сарекс", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

"В целях дальнейшего развития сотрудничества между флотами России и Японии, повышения уровня совместного противодействия угрозам безопасности на море в конце ноября текущего года моряки ТОФ и Морских сил самообороны (МССО) Японии проведут в акватории залива Петра Великого совместные двусторонние учения по поиску и спасению "Сарекс" (SAREX (Search and Rescue Exercise)", - сообщил Воскресенский.

Во Владивостоке прошла совместная планирующая конференция, в ходе которой военные двух стран согласовали время и место проведения учений, состав сил и эпизоды.

Как ожидается, 20 ноября во Владивосток прибудет японский эскадренный миноносец "Хамагири".

Учения типа SAREX пройдут в 17-й раз.