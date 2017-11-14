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В Москве начнется процесс по делу о срыве военного строительства в Арктике

15.11.2017 РИА Новости 453 0
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Русская Арктика. Архивное фото
Русская Арктика. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Вера Костамо

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы начнет во вторник слушания по делу учредителя и председателя совета директоров "Русальянс Строя" Алексея Эккерта и руководителя этой компании Дмитрия Бушманова, обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Пресс-секретарь напомнил, что в суде состоятся предварительные слушания. Эта стадия процесса проходит в закрытом режиме. На заседании будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного заседания.

Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет заключения. По данным следствия, они руководили стройкой военных объектов, в ходе которой, по информации СМИ, похитили 3 миллиарда рублей.

Следствие считает, что Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. Бушманов с помощью поддельных документов якобы должен был создать видимость ведущихся в Арктике работ, писали СМИ.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Буш Джордж
Проекты
Арктика

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