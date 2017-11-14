Россия предложила Анголе поставлять Sukhoi Superjet 100
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Самолет Сухой Суперджет-100. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. РФ предложила Анголе поставлять самолеты Sukhoi Superjet 100, которые собираются в дальневосточном городе Комсомольск-на-Амуре, сообщает Минвостокразвития РФ.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе официального визита правительственной делегации в Анголу встретился с государственным секретарем по национальной обороне страны адмиралом Гаспаром душ Сантушем Руфину.
"Основным обсуждаемым на встрече вопросом стала перспектива поставки в Анголу гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100… В настоящее время в Анголе национальный перевозчик - авиакомпания TAAG Angola Airline - использует воздушные суда Boeing 737-700, 777-200 и 777-30. Однако российская сторона считает, что для условий Анголы наиболее оптимальным вариантом являются среднемагистральные самолеты Sukhoi Superjet 100, и предложила начать переговоры с TAAG Angola Airlines по программам SSJ100 с предполагаемым горизонтом поставок в 2019-2021 годах", - говорится в сообщении.
Sukhoi Superjet 100 уже использует пограничная служба Казахстана, также российские самолеты эксплуатируются в Мексике, Ирландии и Таиланде.
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14.11.2017
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