Глава Пентагона назвал условие ухода США из Сирии



Американские силы в Алеппо. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Arab 24 network Американские силы в Алеппо. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Arab 24 network

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США не планируют уходить из Сирии до успеха женевского мирного процесса, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Он подчеркнул, что такое решение пока не принято.

"Это не значит, что все остаются там. И это точно не значит, что некоторые войска уйдут", - добавил он.

По его словам, Вашингтон постарается обеспечить условия для дипломатического урегулирования конфликта, поскольку нужно решать проблему беженцев.

США наносят в Сирии удары по террористам группировки "Исламское государство"*, хотя делают это без разрешения сирийских властей. В стране находятся несколько сотен американских спецназовцев, которые помогают местному ополчению.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.